به گزارش ایلنا، رسانه باشگاه ذوب آهن نوشت: «باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه جناب آقای قاسم حدادی‌فر اسطوره گرانقدر فوتبال ذوب‌آهن که سال ها در قامت بازیکن و در فصل اخیر به عنوان سرمربی منشأ خدمات و افتخارات بسیاری گردیدند به دلیل شرایط فعلی تیم ذوب آهن در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و لزوم تغییر رویه و رسیدن به جایگاه واقعی و درخور نام بلند باشگاه ذوب‌آهن با تصمیم هیئت مدیره، هدایت تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه به آقای جلال امیدیان بازیکن اسبق و از مربیان برجسته مکتب ذوب آهن اصفهان سپرده شد.»

ذوب آهن در پایان هفته هجدهم با ١6 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفته است.

