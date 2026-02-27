توقف سپاهان به سود تراکتور و استقلال

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار روز دوم از هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان از ساعت 16 امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که تقابل آنها در پایان به نتیجه تساوی یک - یک منجر شد.

در این بازی ابتدا تیم گل‌گهر سیرجان با گلزنی امیر جعفری در دقیقه 34 پیش افتاد و نیمه نخست را با برد پشت سر گذاشت، اما با گلزنی کاوه رضایی در دقیقه 57 بازی به نتیجه تساوی و در نهایت تقسیم امتیاز انجامید.

قضاوت دیدار سپاهان اصفهان - گل‌گهر سیرجان برعهده کوپال ناظمی بود. او در این مسابقه عارف حاجی عیدی و میلاد زکی‌پور از سپاهان و علیرضا علیزاده از گل‌گهر را با کارت زرد جریمه کرد.

با نتیجه‌ای که در هفتمین مسابقه از هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور رقم خورد، سپاهان 32 امتیازی شد و با تفاضل 9+ پایین‌تر از تراکتور و استقلال که همین تعداد امتیاز را دارند، در رده سوم جدول قرار گرفت. گل‌گهر هم با 30 امتیاز در مکان پنجم جدول لیگ برتر ایستاد.

انتهای پیام/