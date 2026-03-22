اعلام ترکیب فولاد مقابل ملوان
ترکیب فولاد برای دیدار برابر ملوان اعلام شد که رامین رضاییان نیز در بین نفرات اصلی حضور دارد.
به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای حساس هفته هفدهم لیگ برتر، فولاد در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی میهمان ملوان است. سرخپوشان در نخستین بازی بدون یحیی و اولین حضور حمید مطهری در قامت سرمربی این تیم، در تلاش برای کسب نتیجه مطلوب هستند.
در ترکیب رسمی فولاد، حامد لک درون دروازه قرار گرفته است. سنگربان باتجربهای که وظیفه حراست از دروازه تیم را برعهده دارد. علی نعمتی و محمد قریشی زوج خط دفاعی را تشکیل دادهاند. پس از غیبت نعمتی برابر چادرملو اردکان، او به جمع نفرات اصلی بازگشته است.
در سمت راست نیز رامین رضاییان حضور دارد. مدافع استقلال که به صورت قرضی راهی فولاد شده، اولین بازی خود را انجام میدهد. در سمت چپ نیز ابوالفضل رزاقپور به کار گرفته شده است.
سینا مریدی و سینا اسدبیگی دو بازیکن باتجربه تیم در خط میانی هستند. یوسف مزرعه و ساسان انصاری هم وینگرهای چپ و راست فولاد را تشکیل دادهاند. دو مهاجم تیم نیز ابوالفضل زاده عطار و احسان محروقی هستند که تلاش میکنند دروازه ملوان را باز کنند.
ترکیب فولاد برابر ملوان:
حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، رامین رضاییان، ابوالفضل رزاقپور، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، ابوالفضل زاده عطار و احسان محروقی