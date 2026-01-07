جام ملتهای آسیا: استارت تیم امید برای شکستن طلسم بزرگ
پس از چهار سال دوری از مهمترین آوردگاه قارهای، تیم امید ایران امروز بار دیگر به صحنه جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا بازمیگردد.
به گزارش ایلنا، آخرین حضور تیم امید ایران در این رقابتها به سال ۲۰۲۲ بازمیگردد؛ دورهای که با هدایت مهدی مهدویکیا همراه بود و با وجود امیدواریهای فراوان، حذف در مرحله گروهی رقم خورد تا ناکامیهای این رده سنی همچنان ادامهدار باشد. پس از آن، تیم امید با هدایت رضا عنایتی نیز در مسیر صعود به جام ملتهای ۲۰۲۴ و در واقع مقدماتی المپیک پاریس ناکام ماند تا فوتبال ایران برای مدتی طولانی از سطح اول رقابتهای امیدهای آسیا دور بماند.
این وقفه طولانی، با تغییر رویکرد فدراسیون فوتبال و سپردن دوباره مسئولیت تیم امید به ساختار رسمی، به پایان رسید. پس از ماهها بلاتکلیفی و حتی برگزاری نشدن اردوهای منظم، در نهایت امید روانخواه بهعنوان سرمربی تیم امید انتخاب شد؛ مربیای که با تکیه بر ترکیبی از بازیکنان زیر ۲۳ و زیر ۲۱ سال، مأموریت بازگرداندن اعتبار از دسترفته این تیم را بر عهده گرفت.
روانخواه و شاگردانش در مرحله انتخابی عملکردی قابل قبول داشتند و با کسب ۹ امتیاز کامل مقابل امارات، هنگکنگ و گوام، بهعنوان تیم صدرنشین راهی جام ملتها شدند. حالا پس از چند دیدار تدارکاتی و پشت سر گذاشتن مرحله آمادهسازی، اولین آزمون بزرگ این تیم فرا رسیده است؛ دیداری حساس برابر کرهجنوبی، یکی از قدرتهای سنتی فوتبال پایه آسیا.
تیم امید ایران به دلیل نتایج ضعیف در دورههای گذشته، در سید سوم قرعهکشی قرار گرفت و همین موضوع باعث شد در گروهی بسیار دشوار قرار بگیرد؛ گروهی که کرهجنوبی قهرمان سابق مسابقات، ازبکستان نایبقهرمان دو دوره اخیر و لبنانِ همیشه دردسرساز در ردههای سنی مختلف را در خود جای داده است. گروهی که عبور از آن، نیازمند شروعی قدرتمند خواهد بود.
دیدار امروز، پنجمین تقابل ایران و کرهجنوبی در رده امیدها محسوب میشود؛ تقابلی که آمار آن بهطور کامل به سود کرهایهاست. تیم امید ایران در چهار بازی قبلی، هر بار مغلوب این حریف شده و تنها موفق به زدن یک گل شده است. تنها گل ایران برابر کرهجنوبی به مقدماتی المپیک توکیو بازمیگردد؛ جایی که رضا شکاری در جریان شکست ۲ بر یک تیم تحت هدایت حمید استیلی، دروازه حریف را باز کرد.
حالا امید روانخواه و شاگردانش با انگیزهای متفاوت پا به میدان میگذارند؛ انگیزه پایان دادن به یک طلسم قدیمی. پیروزی یا حتی گرفتن امتیاز از کرهجنوبی میتواند معادلات گروه را تغییر دهد و مسیر صعود ایران به مرحله حذفی را هموارتر کند. تیم امید ایران امروز نه فقط برای سه امتیاز، بلکه برای بازگرداندن اعتماد و امید به آینده فوتبال پایه کشور به میدان خواهد رفت.