​آغاز دفاع بارسلونا از عنوان قهرمانی سوپرجام اسپانیا در عربستان

به گزارش ایلنا، رقابت‌های سوپرجام اسپانیا از ساعت ۲۰ امشب (به وقت محلی) با برگزاری دیدار نیمه‌نهایی میان بارسلونا، مدافع عنوان قهرمانی، و اتلتیک بیلبائو در عربستان سعودی آغاز می‌شود. این دو تیم پیش‌تر در ماه نوامبر و در دیداری تاریخی هم‌زمان با بازگشت بارسلونا به ورزشگاه نوکمپ، به مصاف هم رفته بودند که آن مسابقه با پیروزی پرگل ۴ بر صفر آبی‌واناری‌ها به پایان رسید.

در آن دیدار، اتلتیک بیلبائو بدون اینیاکی ویلیامز به میدان رفت؛ بازیکنی که یکی از مهره‌های کلیدی تیم ارنستو والورده به شمار می‌رود. با این حال، بیلبائو در فصل جاری نمایش‌های پرفرازونشیبی داشته و هنوز به ثبات لازم نرسیده است. در سوی مقابل، بارسلونا اگرچه صدرنشین لالیگا است، اما هانسی فلیک، سرمربی این تیم، در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد شاگردانش ابراز نگرانی کرده است.

برای بارسلونا، این مسابقه آزمونی جدی در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی سوپرجام محسوب می‌شود؛ جامی که فصل گذشته سکوی پرتاب این تیم برای نیم‌فصل دوم موفق بود. با این حال، شاگردان فلیک در دو دیدار اخیر خود برابر ویارئال و اسپانیول نشانه‌هایی از ناهماهنگی نشان دادند؛ هرچند در نهایت، کیفیت بازیکنان هجومی و درخشش خوان گارسیا درون دروازه، نتایج را به سود کاتالان‌ها رقم زد.

یکی از جذابیت‌های این دیدار، تقابل خوان گارسیا با اونای سیمون، دروازه‌بان اتلتیک بیلبائو و تیم ملی اسپانیا است؛ تقابلی که در شرایطی خاص رقم می‌خورد، چرا که گارسیا به دلیل تصمیم لوئیس دلافوئنته فعلاً جایی در فهرست تیم ملی ندارد.

در اردوی بارسلونا در عربستان، فضای مثبتی حاکم است. اعضای تیم در هتل ریتز-کارلتون جده مستقر هستند و در کنار مدیران باشگاه، حضور خانواده برخی بازیکنان نیز به ایجاد آرامش و روحیه مضاعف در اردو کمک کرده است.

در آستانه این مسابقه، غیبت لامین یامال در تمرین روز گذشته به دلیل ابتلا به یک ویروس، توجه‌ها را به خود جلب کرد؛ هرچند کادر فنی امیدوار است این موضوع مانعی برای حضور او در دیدار امشب نباشد. بارسلونا سال جدید میلادی را با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اسپانیول آغاز کرد و فلیک پیش از این دیدار از احتمال ایجاد تغییراتی در ترکیب تیم سخن گفته است.

رونالد آرائوخو نیز همراه تیم به عربستان سفر کرده، اما بازگشت فوری او به میادین در برنامه کادر فنی نیست و تصمیم نهایی درباره حضورش در فهرست بازی امروز اعلام خواهد شد. همچنین بارسلونا منتظر پایان این دیدار است تا به‌صورت رسمی خبر جذب قرضی ژوائو کانسلو را اعلام کند؛ انتقالی که می‌تواند کمبودهای این تیم، به‌ویژه در خط دفاع، را تا حدی جبران کند.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که قرار است خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، و جان اوریارته، رئیس اتلتیک بیلبائو، پس از دوره‌ای از تنش میان دو باشگاه، در جایگاه ویژه ورزشگاه عبدالله اسپورت‌سیتی جده با یکدیگر دیدار کنند؛ تنش‌هایی که پس از ناکامی بارسلونا در جذب نیکو ویلیامز و اظهارات تند مسئولان بیلبائو درباره رعایت «فرپلی مالی» شکل گرفته بود.

انتهای پیام/