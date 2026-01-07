خبرگزاری کار ایران
محمدرضا عباسی به گل گهر سیرجان پیوست

محمدرضا عباسی وینگر سابق فولاد با امضای قراردادی ۱.۵ ساله به تیم تحت هدایت مهدی تارتار ‏ملحق شد.

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار برای تقویت خط میانی گل‌گهر در نیم‌فصل دوم، به سراغ محمدرضا عباسی رفت و این وینگر تکنیکی را به عنوان اولین خرید زمستانی سیرجانی‌ها جذب کرد. عباسی که سابقه پوشیدن پیراهن تیم‌های بزرگی چون تراکتور، ذوب‌آهن و نساجی را دارد، در حالی به جمع سرمه‌ای‌پوشان اضافه شده که این تیم با ۲۳ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد.

 

عباسی فصل گذشته در نساجی قائمشهر حضور داشت که در اواسط فصل به دلیل مصدومیت از لیست این تیم خارج شده بود. 

 

 

انتهای پیام/
