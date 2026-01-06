شایعات نقل و انتقالات اروپا: رشفورد به یونایتد برمیگردد؟
اولدترافورد روز شلوغی را پشت سر میگذارد و منچستریونایتد بهطور رسمی از علاقه خود به هافبک آتالانتا، ادرسون، خبر داده و همچنین شایعاتی مبنی بر احتمال بازگشت مارکوس رشفورد به این باشگاه مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر، مارکوس رشفورد که این فصل را بهصورت قرضی در بارسلونا سپری کرده، پس از کنار گذاشته شدن از سوی روبن آموریم در اولدترافورد، ممکن است با خروج این مربی پرتغالی، فرصتی برای بازگشت به منچستریونایتد پیدا کند.
به گزارش روزنامه میرر، این بازیکن ممکن است راهی برای بازگشت به یونایتد داشته باشد. باشگاه بارسلونا دارای گزینهای به ارزش ۳۰ میلیون یورو برای خرید دائمی او است، اما طبق گزارشهای منتشرشده، این گزینه بهعنوان یک «روال عادی» در نظر گرفته نمیشود. همچنین، منچستریونایتد از آتالانتا درباره ادرسون نیز پرسوجو کرده است. این باشگاه انگلیسی بهدنبال جذب این هافبک برزیلی است، اما ممکن است با رقابت گالاتاسرای ترکیه برای امضای قرارداد با او مواجه شود.
در همین حال، جستجوی مربی جدید منچستریونایتد آغاز شده و چند نام در این زمینه مطرح شده است. به گزارش تلگراف، این باشگاه به دنبال جذب الیور گلاسنر، سرمربی کریستال پالاس، است. همچنین، به نقل از سان، فولام آماده دریافت پیشنهاد برای مارکو سیلوا است. اما منابع به ESPN گفتهاند که آنها به سمت نصب یک مربی موقت تا پایان فصل تمایل دارند و پس از آن در تابستان به انتخاب مربی دائمی بپردازند. دیگر نامهای مطرح شامل توماس توخل، مائوریسیو پوچتینو و آندونی ایرائولا میشود.
آینده مدافع کریستال پالاس، مارک گئهی، در این ماه به یکی از موضوعات جذاب تبدیل شده و یک باشگاه بهطور جدی به جذب او علاقهمند شده است. منچسترسیتی بهدنبال تقویت خط دفاعی خود پس از مصدومیتهای یوشکو گواردیول و روبن دیاس است و بیبیسی گزارش داده که ایده جذب گئهی در ژانویه «نباید نادیده گرفته شود.» همچنین، فابریتزیو رومانو اعلام کرده که لیورپول به وضعیت او توجه دارد، در حالی که بایرن مونیخ نیز در حال گفتوگو با نمایندگان گئهی برای جذب او بهصورت رایگان در تابستان است.
در دیگر اخبار، بارسلونا از سوی الهلال عربستان برای جذب روبرت لواندوفسکی پرسوجو دریافت کرده است. این باشگاه سعودی بهدنبال تقویت خط حمله خود در این ماه است و سیمونه اینزاگی، سرمربی این تیم، علاقهمند به اضافه کردن این مهاجم ۳۷ ساله به ترکیب خود است. لواندوفسکی در این فصل با زدن نه گل در ۱۴ بازی لالیگا در فرم خوبی قرار دارد، هرچند که هنوز قراردادی جدید با بارسلونا امضا نکرده است و به تیمهای دیگر نیز لینک شده است.
بایرن مونیخ نیز در حال برنامهریزی برای تمدید قرارداد هری کین است. به گزارش فلوریان پلتنبرگ، مذاکرات اولیه در این زمینه آغاز شده و انتظار میرود قهرمان بوندسلیگا بتواند آینده این مهاجم ۳۲ ساله را تا سالهای ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ در آلیانز آرنا تأمین کند. با این حال، باشگاه همچنین در حال بررسی گزینههای جایگزین بهعنوان احتیاط است. منابع به ESPN در فوریه گذشته اعلام کردند که بند آزادسازی قرارداد کین در ژانویه ۲۰۲۶ دوباره فعال خواهد شد و هزینه کمتری به مبلغ ۶۰ میلیون یورو خواهد داشت.
نقل و انتقالات قطعی
- باشگاه FC کلمبیا، مدافع منچسترسیتی، جاهمای سیمپسون-پوسی را بهصورت قرضی تا پایان فصل جذب کرده است.
دیگر شایعات
- آث میلان بهدنبال تمدید قرارداد با وینگر خود، رافائل لیائو، است. قرارداد کنونی او در تابستان ۲۰۲۸ به پایان میرسد.
- با وجود علاقه یوونتوس، لیورپول تمایلی به اجازه خروج وینگر فدریکو کیزا بهصورت قرضی در این ماه ندارد.
- میلان جلسهای با نمایندگان دروازهبان مایک ماینیان ترتیب داده تا بهدنبال تمدید قرارداد او باشد.
- وستهام پیشنهادی برای جذب دروازهبان النصر، بنتو، ارائه داده و امیدوار است او را بهصورت قرضی با گزینه دائمی ۱۰ میلیون پوندی جذب کند.
- فنرباغچه بهدنبال جذب مهاجم آث میلان، کریستوفر انکونکو، است.
- داویده فراتزی، هافبک اینترمیلان، همچنان در رادار یوونتوس قرار دارد.
- مذاکرات بین لاتزیو و فنرباغچه برای انتقال هافبک متئو گندوزی ادامه دارد و باشگاه سری آ منتظر اولین پیشنهاد است.
- اورتون و بنفیکا بهدنبال جذب هافبک زوری کوینداشویلی از سانتاتین هستند.
- مهاجم وستهام، کالوم ویلسون، در حال مذاکره با باشگاه برای فسخ قرارداد خود است.