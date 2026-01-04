خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمربی سابق استقلال به کار برمی‌گردد

سرمربی سابق استقلال به کار برمی‌گردد
کد خبر : 1737111
لینک کوتاه کپی شد.

پیتسو موسیمانه در آستانه بازگشت به مربیگری قرار دارد.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های آفریقای جنوبی از نزدیک شدن پیتسو موسیمانه به بازگشت روی نیمکت ماملودی سانداونز خبر داده‌اند؛ تصمیمی غافلگیرکننده که ممکن است هم‌زمان با پایان رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا نهایی شود.

این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح شده که با وجود قهرمانی سانداونز در لیگ، فشارها بر سرمربی فعلی تیم، میگل کاردوسو افزایش یافته است. مدیریت باشگاه معتقد است اهداف قاره‌ای و تداوم موفقیت در بلندمدت، آن‌گونه که انتظار می‌رفت محقق نشده است.

روزنامه «سنترال‌نیوز» گزارش داده نام موسیمانه به‌طور جدی در محافل داخلی سانداونز مطرح شده و تمایل برای بستن پرونده اختلافات گذشته پس از جدایی او در سال ۲۰۲۰ وجود دارد. طبق این گزارش، مذاکراتی میان مدیریت باشگاه و این مربی آفریقای جنوبی در جریان است و احتمال می‌رود تکلیف این موضوع پیش از فینال جام ملت‌های آفریقا که به میزبانی مراکش برگزار می‌شود، روشن شود.

موسیمانه در دوره نخست حضورش در سانداونز، تیم را به ۱۱ عنوان قهرمانی رساند که شاخص‌ترین آن قهرمانی لیگ قهرمانان آفریقا ۲۰۱۶ بود. او پس از آن نیز با الاهلی مصر به موفقیت‌های بزرگ و پرشماری دست یافت.

پیش‌تر موایرا تلاجاله، مدیر برنامه‌های موسیمانه، نیز تأیید کرده بود که گفت‌وگوهایی میان این مربی و باشگاه سابقش در جریان است و احتمال اعلام تصمیم رسمی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد؛ آن هم در قالب پروژه‌ای بلندمدت که هدفش بازگرداندن هژمونی قاره‌ای سانداونز در سال‌های پیش رو است.

از زمانی که موسیمانه قراردادش را با استقلال فسخ کرده، او هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته است ولی اکنون رسانه‌های آفریقایی از بازگشت او به ماملودی سانداونز خبر می‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی