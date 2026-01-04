به گزارش ایلنا، رسانه‌های آفریقای جنوبی از نزدیک شدن پیتسو موسیمانه به بازگشت روی نیمکت ماملودی سانداونز خبر داده‌اند؛ تصمیمی غافلگیرکننده که ممکن است هم‌زمان با پایان رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا نهایی شود.

این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح شده که با وجود قهرمانی سانداونز در لیگ، فشارها بر سرمربی فعلی تیم، میگل کاردوسو افزایش یافته است. مدیریت باشگاه معتقد است اهداف قاره‌ای و تداوم موفقیت در بلندمدت، آن‌گونه که انتظار می‌رفت محقق نشده است.

روزنامه «سنترال‌نیوز» گزارش داده نام موسیمانه به‌طور جدی در محافل داخلی سانداونز مطرح شده و تمایل برای بستن پرونده اختلافات گذشته پس از جدایی او در سال ۲۰۲۰ وجود دارد. طبق این گزارش، مذاکراتی میان مدیریت باشگاه و این مربی آفریقای جنوبی در جریان است و احتمال می‌رود تکلیف این موضوع پیش از فینال جام ملت‌های آفریقا که به میزبانی مراکش برگزار می‌شود، روشن شود.

موسیمانه در دوره نخست حضورش در سانداونز، تیم را به ۱۱ عنوان قهرمانی رساند که شاخص‌ترین آن قهرمانی لیگ قهرمانان آفریقا ۲۰۱۶ بود. او پس از آن نیز با الاهلی مصر به موفقیت‌های بزرگ و پرشماری دست یافت.

پیش‌تر موایرا تلاجاله، مدیر برنامه‌های موسیمانه، نیز تأیید کرده بود که گفت‌وگوهایی میان این مربی و باشگاه سابقش در جریان است و احتمال اعلام تصمیم رسمی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد؛ آن هم در قالب پروژه‌ای بلندمدت که هدفش بازگرداندن هژمونی قاره‌ای سانداونز در سال‌های پیش رو است.

از زمانی که موسیمانه قراردادش را با استقلال فسخ کرده، او هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته است ولی اکنون رسانه‌های آفریقایی از بازگشت او به ماملودی سانداونز خبر می‌دهند.

