فوری و رسمی: دو بازیکن در لیست خروج پرسپولیس
با اعلام پرسپولیس سرژ اوریه و فرشاد احمدزاده از تیم جدا شدند.
به گزارش ایلنا، با آغاز رسمی نقلوانتقالات زمستانی، اولین تغییرات مهم در لیست پرسپولیس رقم خورد و دو بازیکن باتجربه سرخپوشان از این تیم جدا شدند.
باشگاه پرسپولیس با اعلام رسمی خبر داد که سرژ اوریه و فرشاد احمدزاده با تصمیم نهایی اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی تیم، دیگر جایی در فهرست نیمفصل دوم ندارند و همکاری طرفین به پایان رسیده است.
باشگاه پرسپولیس در اطلاعیهای کوتاه ضمن تشکر از این دو بازیکن، برای آنها در ادامه مسیر حرفهایشان آرزوی موفقیت کرد؛ اما پشت این تصمیم رسمی، دو پرونده متفاوت و پرحاشیه قرار دارد.
اوریه؛ خرید پرسروصدا، پایان کمفروغ
سرژ اوریه بدون تردید یکی از سرشناسترین خریدهای خارجی تاریخ لیگ برتر ایران بود. مدافع سابق پاریسنژرمن و تاتنهام با تبلیغات فراوان و انتظارات بالا به پرسپولیس پیوست، اما شرایط هرگز مطابق پیشبینیها پیش نرفت. اوریه در ابتدای فصل با بیماری هپاتیت و سپس مصدومیتهای متوالی دستوپنجه نرم کرد و بخش زیادی از نیمفصل اول را از دست داد. او تنها در چند مسابقه فرصت بازی پیدا کرد و هرگز نتوانست به فرم ایدهآل برسد.
در هفتههای پایانی نیمفصل، غیبت او در تمرینات و لیست مسابقات، شایعات جدایی را جدیتر کرد. هرچند اوریه حتی در دیدار مس رفسنجان بهعنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت، اما مشخص بود در تفکرات اوسمار جای ثابتی ندارد. حالا با شروع زمستان، پرونده حضور کوتاه و پرهزینه این مدافع باتجربه در فوتبال ایران بسته شد.
فرشاد احمدزاده؛ از فشار سکوها تا خروج آرام
فرشاد احمدزاده فصل را در شرایطی عجیب آغاز کرد. او با نظر وحید هاشمیان، برخلاف پست تخصصیاش، در نقش مدافع چپ به میدان رفت و شش هفته ابتدایی را در این پست سپری کرد؛ تصمیمی که فشار زیادی از سوی هواداران به او وارد کرد. با تغییر کادر فنی و حضور اوسمار، احمدزاده به پست وینگر برگشت اما رقابت سنگین در این منطقه باعث شد دقایق بازیاش محدود بماند.
او در مجموع ۱۲ بازی و ۷۰۶ دقیقه برای پرسپولیس به میدان رفت، اما هرگز به مهرهای تعیینکننده تبدیل نشد. در هفتههای اخیر نیز زمزمههایی از علاقه فولاد و یحیی گلمحمدی به جذب او شنیده میشد و حالا جداییاش از پرسپولیس رسمی شده است.
آغاز تغییرات اوسمار
خروج همزمان اوریه و احمدزاده را میتوان اولین گام جدی اوسمار ویرا برای بازسازی لیست پرسپولیس در نیمفصل دوم دانست؛ تصمیمی که هم جنبه فنی دارد و هم به مدیریت هزینهها و ایجاد فضا برای جذب نفرات جدید مربوط میشود. باید دید سرخپوشان در ادامه نقلوانتقالات زمستانی چه چهرههایی را بهعنوان جانشین این دو بازیکن معرفی خواهند کرد.