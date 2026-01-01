زلزله در اراک؛ حسینی تیغ را کشید، دو خروجی قطعی و چشمک آلومینیوم به ستارههای پرسپولیس!
با شروع تمرینات آلومینیوم برای نیمفصل دوم، تصمیمات جنجالی مجتبی حسینی همه نگاهها را به اراک دوخته است؛ دو بازیکن در آستانه جدایی، مذاکرات پنهانی با پرسپولیس و لیست تازهای که میتواند ترکیب آلومینیوم را زیر و رو کند. آیا حاشیهها ناجی آلومینیوم بحرانزده خواهند شد یا آتش تازهای به پا میکنند؟
به گزارش ایلنا، تمرینات تیم فوتبال آلومینیوم برای حضور در نیمفصل دوم لیگ برتر فوتبال از امروز (پنجشنبه) در اراک آغاز خواهد شد.
با تصمیم مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم، میلاد بدرقه و محمدرضا حسینی در فهرست خروجی این تیم قرار گرفتهاند و احتمالاً از جمع شاگردان مجتبی حسینی جدا میشوند.
بدرقه در نیمفصل اول لیگ بیستوچهارم کمتر از 100 دقیقه برای آلومینیوم به میدان رفت. محمدرضا حسینی هم که سابقه بازی در تیمهای ذوبآهن و سپاهان را در کارنامه دارد، تاکنون فرصت بسیار کمی برای بازی با پیراهن آلومینیوم در لیگ برتر و جام حذفی پیدا کرده است.
مدیران باشگاه آلومینیوم همچنین مذاکرات خود را با مقامات پرسپولیس برای جذب دو بازیکن سرخپوشان بهصورت قرضی دنبال میکنند. کادر فنی آلومینیوم همچنین اسامی بازیکنان دیگری را در اختیار باشگاه قرار دادهاند تا آنها را در نیمفصل دوم به اراک بیاورند.
آلومینیوم اراک در 15 هفته نخست لیگ برتر فوتبال توانست 15 امتیاز کسب کند و جایگاه سیزدهم جدول رقابتها را در اختیار دارد.