پوستر باشگاه سپاهان و استقلال برای بازی امروز

دو تیم سپاهان و استقلال امروز در یکی از مهم‌ترین دیدارهای معوقه لیگ برتر، در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا،  تقابل سپاهان و استقلال امروز در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم برای حفظ جایگاه خود در کورس رقابت‌های لیگ برتر به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرم دارند.

زردپوشان اصفهانی با اتکا به امتیاز میزبانی و حمایت هواداران، به دنبال تثبیت موقعیت خود هستند و در سوی مقابل، آبی‌های پایتخت امیدوارند با عبور از این بازی دشوار، فاصله خود را با مدعیان کمتر کنند.

