به گزارش ایلنا، دو تیم سپاهان و استقلال در چارچوب دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز پنجشنبه یازدهم دی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقه حساس با قضاوت وحید کاظمی برگزار خواهد شد و نتیجه آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جایگاه دو تیم در جدول داشته باشد.

خط دروازه

اگرچه آنتونیو آدان در هفته‌های اخیر نمایش‌های پرنوسانی در ترکیب استقلال داشته، اما واکنش‌های تأثیرگذار او در مقاطع حساس باعث شده اعتماد کادر فنی همچنان به این دروازه‌بان اسپانیایی باقی بماند. بر همین اساس، بعید است ساپینتو در چنین مسابقه‌ای ریسک کند و آدان همچنان گزینه نخست استقلال برای حراست از دروازه خواهد بود.

خط دفاع

با توجه به قدرت هجومی سپاهان و خطرات همیشگی این تیم در فاز تهاجمی، سرمربی استقلال قصد ندارد ترکیب خط دفاعی خود را تغییر دهد. به احتمال زیاد رستم آشورماتوف و سامان فلاح زوج دفاع میانی آبی‌پوشان را تشکیل می‌دهند و صالح حردانی و حسین گودرزی نیز در جناحین خط دفاعی به میدان خواهند رفت.

خط هافبک

بسیاری از کارشناسان، سرنوشت این دیدار را به نبرد میانه میدان گره زده‌اند؛ جایی که استقلال کار دشواری مقابل سپاهان خواهد داشت. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود روزبه چشمی به همراه امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده و منیر الحدادی ترکیب خط هافبک استقلال را در این مسابقه تشکیل دهند.

خط حمله

در خط حمله نیز با توجه به درخشش یاسر آسانی و علیرضا کوشکی در بازی‌های اخیر، بعید به نظر می‌رسد ساپینتو تغییری در این بخش ایجاد کند. این دو بازیکن گزینه‌های اصلی استقلال برای باز کردن دروازه سپاهان در جدال حساس نقش‌جهان خواهند بود.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل سپاهان

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، روزبه چشمی، منیر الحدادی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی

