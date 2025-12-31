مدیرعامل جدید ذوب آهن رسما معرفی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه ذوب آهن اصفهان در خبری رسمی از تغییر مدیرعامل خبر داد. بر اساس این خبر جواد محمدی قرار است از این به بعد بر مسند مدیرعاملی این باشگاه بنشیند. تا پیش از این، علیرضا احسانی در این سمت مشغول به فعالیت بود.

رسانه رسمی باشگاه ذوب آهن در این باره نوشت:

"جواد محمدی عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن با رویکردی جدید به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه اصفهانی انتخاب و مشغول به کار شد.

پیش از این علیرضا احسانی به عنوان مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان مشغول به کار بود اما پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه، جواد محمدی عضو هیئت مدیره با رویکردی جدید و به عنوان مدیرعامل، فعالیت خود را آغاز کرد.

جواد محمدی که ذوبی ها از او به عنوان مرد روزهای سخت یاد می کنند، داور بین المللی فوتبال ایران بوده که به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز منشا خدمات بسیاری بوده است.

محمدی همچنین یک دوره سابقه مدیریت در باشگاه ذوب آهن را در کارنامه داشته و هواداران این باشگاه امیدوارند مرد روزهای سخت بتواند شرایط کنونی را بهبود بخشد.

امید است با بهره گیری از این تجارب، شاهد بهبود روند مدیریتی ذوب آهن اصفهان و ارتقا جایگاه این باشگاه ریشه دار و قدیمی باشیم."

ذوب آهن اصفهان از ابتدای فصل جاری پروسه سه ساله جوانگرایی را با قاسم حدادی‌فر آغاز کرده است و حالا با تغییرات مدیریتی باید منتظر اجرای برنامه های نقل و انتقالاتی این سرمربی برای ادامه فصل بود.

