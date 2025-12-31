مهاجم اسبق پرسپولیس در آستانه جدایی
ستاره سابق سپاهان و پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی از مس رفسنجان جدا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی شریفی مهاجم باتجربه مس رفسنجان در آستانه جدایی از این تیم قرار گرفته و به نظر میرسد همکاری او با نماینده رفسنجان در نیمفصل به پایان راه رسیده است.
این مهاجم ۳۳ ساله از جمله بازیکنانی است که سابقه حضور در تیمهای مطرح فوتبال ایران را در کارنامه دارد. شریفی پیش از این پیراهن سپاهان، تراکتور، پرسپولیس، پیکان و فجرسپاسی را بر تن کرده و تجربه بازی در سطوح مختلف لیگ برتر و لیگ آزادگان را دارد.
شرایط شریفی در مس رفسنجان به گونهای پیش نرفت که بتواند جایگاه ثابتی در ترکیب این تیم به دست بیاورد و حالا زمزمههای جدایی او جدیتر از همیشه شنیده میشود.
باید دید مقصد بعدی این مهاجم باتجربه کدام تیم خواهد بود و آیا او میتواند بار دیگر تواناییهایش را در سطح اول فوتبال ایران به نمایش بگذارد یا نه.