فقط رامین رضاییان مغضوب نیست؛

قلم قرمز ساپینتو روی نام یک ستاره دیگر مقابل سپاهان
ریکاردو ساپینتو به جز رامین رضاییان روی نام یک استقلالی دیگر قلم قرمز کشیده است.

به گزارش ایلنا، نام رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی در فهرست اعزامی استقلال برای دیدار حساس مقابل سپاهان دیده نمی‌شود تا غیبت این دو بازیکن، یکی از مهم‌ترین نکات لیست آبی‌پوشان برای سفر به اصفهان باشد. استقلال در شرایطی راهی این مسابقه معوقه و سرنوشت‌ساز می‌شود که حواشی روزهای اخیر، سایه سنگینی روی تیم انداخته و حالا این دو غیبت، توجه‌ها را بیش از پیش به خود جلب کرده است.

رامین رضاییان که در دو دیدار اخیر برابر المحرق بحرین و گل‌گهر سیرجان نیز از فهرست تیم کنار گذاشته شده بود، همچنان خارج از برنامه‌های ساپینتو قرار دارد. پس از اظهارات متناقض مطرح‌شده در نشست خبری و واکنش خود رضاییان، این بازیکن در تمرین پس از بازی حضور داشت اما دیروز در تمرین شرکت نکرد و گفته می‌شود به دلیل سرماخوردگی در محل تمرین حاضر نشده است. با این حال، با توجه به شرایط موجود، احتمال حضور او در لیست بازی با سپاهان از ابتدا هم پایین ارزیابی می‌شد و حالا این غیبت قطعی شده است.

در سمت دیگر، ابوالفضل جلالی نیز که پیش‌تر با تصمیم کادر فنی از لیست دیدار آسیایی برابر المحرق و بازی اخیر مقابل گل‌گهر کنار گذاشته شده بود، جایی در فهرست اعزامی به اصفهان ندارد. جلالی پس از بازگشت تیم از بحرین به تمرینات اضافه شد و حتی در فضای مجازی برای استقلال آرزوی موفقیت کرده بود، اما به نظر می‌رسد ساپینتو در آستانه این دیدار حساس، قصد تغییر ترکیب برنده یا دست بردن در ساختار فعلی تیم را ندارد.

غیبت هم‌زمان رضاییان و جلالی در حالی رقم خورده که استقلال فردا یکی از مهم‌ترین بازی‌های نیم‌فصل نخست را برابر سپاهان برگزار می‌کند؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آینده نیمکت آبی‌ها و جایگاه تیم در جدول داشته باشد. با این شرایط، به نظر می‌رسد ساپینتو تصمیم گرفته با همان گزینه‌های در دسترس و ترکیبی که به آن اعتماد دارد، تیمش را به میدان بفرستد و فعلاً جایی برای این دو بازیکن در برنامه‌های کوتاه‌مدت استقلال وجود ندارد.

