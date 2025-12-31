فوری: ستاره سابق پرسپولیس با تراکتور فسخ کرد
مهاجم سابق پرسپولیس از تراکتور جدا شد.
به گزارش ایلنا، مهدی عبدی مهاجم سابق پرسپولیس که نامش با گلهای بزرگ و سرنوشتساز گره خورده، حالا در آستانه شروع دوران جدیدی از فوتبال حرفهای خود قرار گرفته است. مهاجمی که با گلزنی در دربی پایتخت به شهرت رسید و با درخشش در نیمهنهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا، یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ پرسپولیس را رقم زد، اکنون به عنوان بازیکن آزاد در بازار نقلوانتقالات حضور دارد.
عبدی در شرایطی که تحت قرارداد باشگاه تراکتور بود، برای انجام خدمت سربازی راهی ملوان بندرانزلی شد و یک مقطع متفاوت را در فوتبال خود تجربه کرد. او در این مدت پیراهن ملوان را بر تن داشت و پس از پایان دوره سربازی، بهصورت رسمی از این تیم خداحافظی کرد تا تکلیف آیندهاش مشخص شود.
در ادامه، مهاجم ۲۷ ساله با باشگاه تراکتور نیز به توافق رسید و قرارداد خود را فسخ کرد تا بازیکن آزاد شود. تصمیمی که نشان میدهد عبدی به دنبال انتخابی تازه برای احیای دوباره مسیر فوتبالیاش است.
عبدی حالا پس از تجربه بازی در پرسپولیس، تراکتور و ملوان، آماده ورود به یک چالش جدید است. مهاجمی که هنوز هم به واسطه سابقه گلهای مهمش، نامی شناختهشده در فوتبال ایران محسوب میشود و میتواند برای بسیاری از تیمها گزینهای جذاب در خط حمله باشد.
در این میان، شنیده میشود دو باشگاه مس رفسنجان و خیبر خرمآباد به عنوان جدیترین مقصدهای احتمالی مهدی عبدی مطرح هستند. تیمهایی که برای تقویت خط حمله خود به دنبال جذب یک مهاجم باتجربهاند و عبدی میتواند در این تیمها، بار دیگر خودش را به عنوان یک گلزن مطرح کند.