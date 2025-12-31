بازی در عربستان آزاردهنده است

به گزارش ایلنا، اتلتیک بیلبائو قرار است شنبه آینده رقابت‌های ماه ژانویه را با دیدار برابر اوساسونا آغاز کند و دو روز بعد برای برگزاری سوپرجام اسپانیا راهی جده شود؛ جایی که شاگردان ارنستو والورده در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف بارسلونا می‌روند.

اینیاکی ویلیامز، کاپیتان اتلتیک، درباره این سفر گفت: «بازی کردن در عربستان واقعاً آزاردهنده است.» او با اشاره به شرایط برگزاری مسابقات تأکید کرد که میزبانی این تورنمنت در عربستان، عملاً امکان حضور گسترده هواداران را از بین می‌برد و باعث می‌شود تیمی مانند اتلتیک در ورزشگاهی بازی کند که ارتباطی با فضای هواداری‌اش ندارد.

کاپیتان اتلتیک در عین حال با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو است؛ او قرار است این هفته برای نخستین بار پدر شود. به همین دلیل، باشگاه وضعیت او را بررسی می‌کند و این احتمال وجود دارد که از سفر به عربستان معاف شود. ویلیامز در این باره گفت: «اینکه همسر و فرزندم را اینجا تنها بگذارم، واقعاً سخت است.» با این حال، او تأکید کرد که شخصاً درخواستی برای عدم حضور در این سفر نداده و افزود: «در اختیار باشگاه هستم و تلاش می‌کنم بهترین عملکرد ممکن را در سوپرجام داشته باشم.»

برادر بزرگ‌تر خانواده ویلیامز همچنین به وقفه کریسمس اشاره کرد و گفت این تعطیلات برای تیم مفید بوده، چرا که بازیکنان به استراحت و فاصله گرفتن از فشار مسابقات نیاز داشتند. او در ادامه، انتقادها از ارنستو والورده را غیرقابل درک دانست و تصریح کرد: «واقعاً متوجه این انتقادات نمی‌شوم. تیم هزار درصد پشت سر اوست. والورده همان مربی‌ای است که ما را دوباره به قهرمانی رساند.»

ویلیامز در پایان با اشاره به اهداف اتلتیک در ادامه فصل ۲۰۲۶ گفت: «می‌خواهیم شروع قدرتمندی داشته باشیم و در جام حذفی هم دوباره مدعی باشیم. البته با همان آرامش و رویکردی که آخرین قهرمانی را برایمان به همراه داشت. همه ما شب‌های خاطره‌انگیزی را که جام حذفی به اتلتیک داده، به‌خوبی می‌شناسیم.»

