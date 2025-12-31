خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هافبک یاغی پرسپولیس به مس رفسنجان پیوست

هافبک یاغی پرسپولیس به مس رفسنجان پیوست
کد خبر : 1735830
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن سابق تیم‌‌های استقلال و پرسپولیس تهران با مس رفسنجان به توافق نهایی دست پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، مس رفسنجان با هدایت مجتبی جباری به دنبال تقویت ترکیب نارنجی پوشان در نقل و انتقالات زمستانی است و در اولین اقدام این باشگاه به سراغ بازیکن سابق تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران رفته است.

بر اساس پیگیری‌ها سعید مهری، هافبک  30 ساله که سابقه به تن کردن پیراهن تیم‌های تراکتور و ماشین سازی  تبریز را در کارنامه دارد، با باشگاه مس رفسنجان به توافق نهایی دست پیدا کرده و از نیم فصل دوم برای این تیم به میدان خواهد رفت.

مهری  بعد از پایان همکاری با تراکتور به استقلال پیوست و برای سه فصل در این تیم حضور داشت و سپس به آپوئل قبرس ملحق شد تا شاگرد ریکاردو ساپینتو شود.

 او در اقدامی جنجالی بعد از پایان همکاری با آپوئل، پرسپولیس را انتخاب کرد و به جمع سرخپوشان ملحق شد. او بعد از یک فصل حضور در این تیم  بازیکن آزاد شد و از ابتدای فصل جاری تیم جدیدی انتخاب نکرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی