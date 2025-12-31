هافبک یاغی پرسپولیس به مس رفسنجان پیوست

به گزارش ایلنا، مس رفسنجان با هدایت مجتبی جباری به دنبال تقویت ترکیب نارنجی پوشان در نقل و انتقالات زمستانی است و در اولین اقدام این باشگاه به سراغ بازیکن سابق تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران رفته است.

بر اساس پیگیری‌ها سعید مهری، هافبک 30 ساله که سابقه به تن کردن پیراهن تیم‌های تراکتور و ماشین سازی تبریز را در کارنامه دارد، با باشگاه مس رفسنجان به توافق نهایی دست پیدا کرده و از نیم فصل دوم برای این تیم به میدان خواهد رفت.

مهری بعد از پایان همکاری با تراکتور به استقلال پیوست و برای سه فصل در این تیم حضور داشت و سپس به آپوئل قبرس ملحق شد تا شاگرد ریکاردو ساپینتو شود.

او در اقدامی جنجالی بعد از پایان همکاری با آپوئل، پرسپولیس را انتخاب کرد و به جمع سرخپوشان ملحق شد. او بعد از یک فصل حضور در این تیم بازیکن آزاد شد و از ابتدای فصل جاری تیم جدیدی انتخاب نکرده بود.

