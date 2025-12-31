خبرگزاری کار ایران
اوسمار راهی دبی شد (عکس)
اوسمار ویه‌را تعطیلات خود را در دبی سپری می‌کند.

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی پرسپولیس از تعطیلات کوتاه نیم‌فصل استفاده کرد و همراه خانواده‌اش راهی دبی شد تا سال نوی میلادی را دور از فضای پرتنش فوتبال و در کنار نزدیکانش آغاز کند.

در تصویری که از اوسمار منتشر شده، سرمربی سرخ‌پوشان در کنار اعضای خانواده‌اش در فضای کویری اطراف دبی دیده می‌شود؛ تصویری متفاوت از مردی که طی هفته‌های اخیر یکی از چهره‌های اصلی فوتبال ایران بوده و با نتایج خوب پرسپولیس دوباره این تیم را به کورس قهرمانی بازگردانده است. 

این سفر کوتاه، فرصتی برای استراحت ذهنی و تجدید انرژی کادرفنی پرسپولیس محسوب می‌شود؛ آن هم در مقطعی که فشار مسابقات و حساسیت نتایج به اوج خود رسیده بود.

اوسمار که بعد از جدایی وحید هاشمیان هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت، نیم‌فصل اول را با نتایجی قابل‌توجه به پایان رساند و حالا در آستانه شروع تمرینات آماده‌سازی نیم‌فصل دوم، تلاش می‌کند با تمرکز و آرامش بیشتری کار را ادامه دهد.

