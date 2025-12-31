«پپ»ی که گواردیولا را بهتر کرد؛ مردی که به کادر منچسترسیتی جان تازه داد!
با خروج شمار زیادی از ستارهها و اعضای قدیمی کادرفنی منچسترسیتی، پپ گواردیولا ناچار به بازسازی ساختار فنی تیمش شد.
به گزارش ایلنا، پایان فصل گذشته نقطه پایان یک دوره مهم در منچسترسیتی بود؛ فصلی که پس از آن بازیکنانی چون کوین دیبروین، ایلکای گوندوگان، کایل واکر، ادرسون، مانوئل آکانجی و جک گریلیش در تابستان از جمع آبیهای منچستر جدا شدند.
در همین حال، خروج چهرههای وفادار کادرفنی مانند کارلس پلانچارت، کارلوس ویسنز، اینیگو دومینگز و خوانما لیو نیز گواردیولا را وادار کرد دست به تغییرات اساسی در تیم مربیگری بزند. سرمربی اسپانیایی سیتی در گفتوگویی با مارکا، با اشاره به جدایی خوانما لیو گفت: «طبیعتاً دلتنگ خوانما هستم. او از جنبههای مختلف، یکی از تأثیرگذارترین افراد زندگی من و یکی از بهترین انسانهایی است که تا به حال شناختهام.»
در این شرایط، گواردیولا دستیار جدید خود را در چهرهای غیرمنتظره پیدا کرد؛ پپین لیندرز (متولد ۱۹۸۳ در بروخهایزن)، دستیار سابق یورگن کلوپ در لیورپول. کلوپ در گفتوگویی با برنامه «The Diary of a CEO» درباره این انتقال گفت:«من هر دو پپ را دوست دارم. لیندرز هر روز الهامبخش من بود و چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. وقتی با احتیاط از من پرسیدند که آیا موافق جذب او هستم یا نه، گفتم حتماً. گواردیولا به چنین رهبریای نیاز داشت و لیندرز دقیقاً همین ویژگی را دارد؛ او منبع عظیمی از انرژی است.»
هوگو ویانا، مدیر ورزشی جدید منچسترسیتی، نیز با اشاره به جذب لیندرز و جیمز فرنچ تأکید کرد: «توانایی، تعهد، اخلاق کاری و پایبندی کامل آنها کاملاً با ارزشهایی همراستاست که گواردیولا فوتبال را بر اساس آنها میبیند.»
با گذشت زمان، دو «پپ» که روزگاری رقیب بودند، به زوجی جداییناپذیر در کادرفنی سیتی تبدیل شدند. گواردیولا در این باره گفت:«او را از دوران همکاریاش با کلوپ میشناختم و با خودم گفتم اگر کسی سالها کنار یورگن کار کرده، حتماً مربی باکیفیتی است. لیندرز در لیورپول فوقالعاده بود و احساس کردم میتواند از نظر سرعت، شدت و دید بازی، چیزی را به ما اضافه کند که فصل قبل کم داشتیم. فقط یک تماس تلفنی کافی بود و از همان روز اول ارتباط خیلی خوبی برقرار کردیم.»
هرچند تجربههای مستقل لیندرز در NEC نایمخن (۲۲ بازی) و ردبول سالزبورگ (۲۸ بازی) خیلی زود به پایان رسید، اما حالا «پپ دیگر» بهنوعی باعث پیشرفت گواردیولا شده است.
سرمربی سیتی پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل ناتینگهام فارست، با اشاره به گفتوگوهای فنیاش با لیندرز گفت: «پپ فوقالعاده است؛ همه در لیورپول این را میدانند. او مربی بزرگی است. شاید این من باشم که دستیار او هستم! در طول بازی، بین دو نیمه و حتی در زمان استراحت، مدام درباره این صحبت میکردیم که چگونه باید در آن منطقه بازیکن اضافه داشته باشیم.»