تمدید قرارداد محرمانه براهیم دیاز با رئال مادرید

براهیم دیاز، ستاره مراکشی رئال مادرید، با درخشش در جام ملت‌های آفریقا بار دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در حالی که شایعات تمدید قرارداد او با رئال مادرید بالا گرفته، این توافق از تابستان گذشته نهایی شده اما هنوز رسماً اعلام نشده است.

به گزارش ایلنا، براهیم دیاز در سه بازی نخست مراکش در جام ملت‌های آفریقا سه گل زده و به همراه یوسف الکعبی و ریاض محرز در صدر جدول گلزنان قرار گرفته است. عملکرد او نه تنها به عنوان آقای گل، بلکه به عنوان رهبر خط حمله مراکش در مرحله گروهی، او را به یکی از ستاره‌های برجسته این دوره از رقابت‌ها تبدیل کرده است.

این درخشش دوباره شایعات تمدید قرارداد او با رئال مادرید را داغ کرده است. مارکا خردادماه گذشته (۱۶ ژوئن) گزارش داد که توافق تمدید قرارداد بین باشگاه و این بازیکن ۲۶ ساله حاصل شده و او برای سال‌های آینده یکی از مهره‌های کلیدی پروژه رئال خواهد بود. قرارداد فعلی دیاز تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما تمدید چندساله‌ای که از تابستان گذشته نهایی شده، او را حداقل تا سال ۲۰۳۰ یا بیشتر در برنابئو نگه خواهد داشت.

دیاز که تابستان ۲۰۱۹ به رئال مادرید پیوست و آخرین تمدید قراردادش در ژوئن ۲۰۲۳ انجام شد، در برنابئو از حمایت هواداران و مدیران برخوردار است. عملکرد او در فصل‌های اخیر، به‌ویژه در نقش تعویضی یا بازیکن چرخشی، مورد استقبال قرار گرفته و حتی ژابی آلونسو نیز بارها تحسین او را کرده است.

با این حال، باشگاه تاکنون تمدید را به صورت رسمی اعلام نکرده و همچنان در سکوت خبری به سر می‌برد. دیاز که در مراکش به اوج محبوبیت رسیده، حالا هم در زمین و هم در بازار نقل‌وانتقالات، یکی از بازیکنان مورد توجه رئال مادرید به شمار می‌رود.

