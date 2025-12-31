خبرگزاری کار ایران
سپاهان - استقلال با 60 هزار تماشاگر برگزار می‌شود

بازی حساس سپاهان و استقلال با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در حالی که روز گذشته این گمانه‌زنی وجود داشت که دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد اما مهدی تاج در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این بازی 50-60 هزار تماشاگر خواهد داشت.

تاج در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که دقایقی پیش به انجام رسید اعلام کرد: فردا بازی در اصفهان یک مسابقه فوتبال هست که فکر میکنم 50-60 هزار تماشاگر خواهد داشت. این یک پدیده خاص است.

البته هنوز وبسایت بلیت فروشی این بازی آغاز به کار نکرده و مشخص نیست که تصمیم نهایی در این مورد چه خواهد بود. پیش از این اعلام شده بود که به دلیل برودت هوا احتمالا این دیدار بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

دیدار تیمهای سپاهان و استقلال فردا (پنج شنبه) از ساعت 16:30 برگزار خواهد شد.

