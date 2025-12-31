​ به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، در سی و سومین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: ضمن تبریک ولادت حضرت جوادالائمه و در ادامه تبریک ۱۳ رجب و تولد امیر المومنین، لازم می‌دانم از همه عزیزانی که امروز در این جمع حضور دارند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم؛ از معاون محترم وزارت ورزش، اعضای محترم مجمع، مدیران عامل محترم باشگاه‌ها و اعضا هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال خیر مقدم می‌گویم.

وی افزود: در ابتدا لازم می‌دانم یاد و خاطره ۱۴ شهید والامقام جنگ ۱۲ روزه فوتسال و فوتبال را گرامی داشته و به آنها تبریک بگویم. واقعیت این است که فوتبال به‌ویژه در حوزه مسائل و پدیده‌های اجتماعی، همواره نقشی مؤثر، فعال و تعیین‌کننده داشته و به اعتقاد بنده هیچ پدیده اجتماعی‌ای قابل مقایسه با فوتبال نیست و این تعداد شهید نشان می‌دهد فوتبال هیچ وقت با مسائل جامعه بیگانه نبوده است.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: واقعیت این است که در حوزه فوتبال، در مقاطع حساس همواره بهترین تصمیمات اتخاذ خواهد شد و همه اعضای خانواده بزرگ فوتبال در کنار یکدیگر قرار دارند. همان‌طور که می‌دانید، بنده همین دیروز نیز با نمایندگان فیفا دیدار داشتم و موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. فوتبال در کشور ما نقش بسیار مؤثر و تعیین‌کننده‌ای دارد و تأثیر آن در حوزه‌های اجتماعی کاملاً مشهود است.

تاج ادامه داد: روز گذشته در یک بازی فوتسال در اصفهان، حدود شش تا هفت هزار نفر حضور داشتند و از دستگاه EVS استفاده شد. از ظرفیت این رویداد به‌خوبی استفاده شد. با وجود اطلاع‌رسانی‌هایی که توسط عوامل اجرایی و نیروهای مسئول انجام شده بود تا مردم به سالن مراجعه نکنند، باز هم استقبال گسترده‌ای صورت گرفت که نشان‌دهنده جایگاه ویژه فوتسال در جامعه است. واقعاً هیچ پدیده اجتماعی‌ای را نمی‌توان با فوتبال مقایسه کرد.

وی ادامه داد: باشگاه‌های ما در آسیا حضور داشتند، برخی سقوط کردند و برخی موفقیت‌هایی به دست آوردند که جای تبریک دارد. تیم ملی ما نیز در مسیر صعود، عملکرد بسیار خوبی داشت. صعود به جام جهانی این دوره، یکی از شیرین‌ترین و راحت‌ترین صعودهایی بود که تجربه کردیم و از جهات مختلف، متفاوت و متمایز بود. بشخصاً در شش دوره جام جهانی حضور داشته‌ام؛ در برزیل به‌عنوان مدیر تیم‌های ملی، در روسیه به‌عنوان رئیس فدراسیون، در قطر نیز در همین مسئولیت و اکنون هم برای آمریکا در همین جایگاه حضور دارم. با این حال، این صعود از نظر کیفیت و آرامش، یکی از بهترین‌ها بود.

رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که تمامی سرمربیان تیم‌های ملی ما ایرانی هستند و همه آن‌ها موفق به صعود شدند؛ چه در فوتبال، چه در فوتسال و چه در بخش بانوان. تیم ملی فوتسال ما به جام جهانی صعود کرد، تیم بانوان با هدایت مربی ایرانی به جام ملت‌ها رسید و در سطح آسیا نیز عملکرد درخشانی داشتیم؛ در فوتسال آقایان اول آسیا هستیم، در فوتبال جایگاه دوم آسیا را داریم و تیم فوتبال ساحلی نیز اول آسیا و در رده چهارم یا پنجم جهان قرار دارد.

تاج عنوان کرد: با وجود محدودیت‌های جدی منابع مالی، با عشق، تعهد و انگیزه بسیار بالا، اتفاقات بزرگی رقم خورده است؛ اتفاقاتی که از نظر امکانات و منابع مالی، اصلاً قابل مقایسه با رقبا نیست. با این حال، به همت عزیزلنی که امروز در این جمع حضور دارید و همچنین دوستانی که به‌صورت وبیناری همراه ما هستند، توانستیم رویدادهای مهم و اثرگذاری را رقم بزنیم.

وی اضافه کرد: امروز در سطح آسیا، حدود ۱۷ کرسی بین‌المللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ چه در فیفا، چه در کنفدراسیون فوتبال آسیا و چه در بخش‌های مختلف تصمیم‌سازی از جمله فوتسال و فوتبال ساحلی. این حضور مؤثر نشان‌دهنده جایگاه واقعی فوتبال ایران در ساختارهای بین‌المللی است و به‌نظر بنده حاصل تلاش مجموعه فدراسیون و خانواده بزرگ فوتبال است.

رییس فدراسیون افزود: در کنار این موضوع، با همین منابع محدود، اقدامات عمرانی بسیار مهم و کم‌نظیری نیز انجام شده است. امروز برای فوتبال ساحلی عملیات گودبرداری آغاز شده و با جدیت در حال پیشرفت است و ان‌شاءالله تا سال آینده یک مجموعه ساختمانی بسیار مناسب و استاندارد برای فوتسال و فوتبال ساحلی خواهیم داشت. همچنین مجموعه اداری مناسبی برای فوتسال در حال شکل‌گیری است و زیرساخت‌های لازم از جمله تأمین برق و امکانات مورد نیاز در حال فراهم شدن است.

تاج تاکید کرد: به یاد دارم در مقطعی که کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی بود، ما حتی یک زمین تمرینی استاندارد در اختیار نداشتیم و مجبور بودیم برای تمرین به زمین‌های مجموعه صنعت نفت برویم. اما امروز، چندین زمین استاندارد با نور مناسب، امکانات کامل و قابل استفاده در اختیار داریم. هتل‌های بسیار خوبی نیز در مجموعه فراهم شده و امروز می‌توان گفت زیرساخت‌های فوتبال و فوتسال کشور به شکل قابل توجهی توسعه پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: مجموع این اتفاقات نشان می‌دهد که با وجود همه محدودیت‌ها، با همدلی، تلاش جمعی و مدیریت صحیح، می‌توان به دستاوردهای بزرگ و ماندگار رسید.

رییس فدراسیون توضیح داد: افتتاح این مجموعه، گامی مهم در مسیر بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌هاست. با تجمیع امکانات و منابع، می‌توان فرآیندها را ساده‌تر و کارآمدتر کرد و ساخت‌وساز را با جدیت بیشتری دنبال نمود. ان‌شاءالله این مسیر را با قوت ادامه خواهیم داد.

تاج تصریح کرد: واقعیت این است که سازمان لیگ ما سالانه بیش از ۶۸۰۰ مسابقه برگزار می‌کند. این عدد تقریباً با مجموع مسابقاتی که بسیاری از فدراسیون‌های کشور برگزار می‌کنند برابری می‌کند. برای هر مسابقه، داور، ناظر، آمبولانس و سایر الزامات در نظر گرفته می‌شود؛ کاری بسیار سخت، اما شدنی، و خوشبختانه این حجم فعالیت با موفقیت انجام شده است.

وی ادامه داد: این دستاوردها قابل مقایسه با رویدادهای بین‌المللی بزرگ نیست، اما اهمیت خود را دارد. همان‌طور که در جام جهانی مشاهده می‌کنیم، این رویداد مورد توجه میلیاردها نفر در سراسر جهان قرار می‌گیرد. طبق اعلام رئیس فیفا، نزدیک به ۶ میلیارد نفر فوتبال را تماشا می‌کنند که این نشان‌دهنده عظمت این ورزش و اهمیت حضور ایران در عرصه جهانی است.

رییس فدراسیون اضافه کرد: ایران همواره در تمامی رویدادهای مهم فوتبال حضور داشته و نقش تأثیرگذاری ایفا کرده است. این حضور مداوم و مستمر، جای تبریک دارد و نشان‌دهنده تلاش همه اعضای مجمع و دست‌اندرکاران ورزش کشور است. از همه عزیزانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

تاج تاکید کرد: در تعامل بسیار خوبی با AFC و فیفا هستیم. تصمیم‌گیری‌ها در دسترس ماست و تلاش خواهیم کرد کمک کنیم. ان‌شاءالله با کمک آقای قلعه‌ نویی، تیم خودمان و وزارت ورزش، تنگاتنگ کار می‌کنیم تا بازی‌های دوستانه خوبی برای تیم ملی فراهم شود.

وی عنوان کرد: اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد اهل پیش‌بینی یا رجزخوانی نیستم، اما امیدوارم بتوانیم در جام جهانی به مرحله دوم صعود کنیم. این هدف را دور از دسترس نمی‌بینم. سرمربی و مجموعه تیم ملی به صورت جدی دنبال این هستند که این اتفاق بیفتد. من پیش‌بینی می‌کنم که این اتفاق خواهد افتاد و ان‌شاءالله برای اولین بار از یک دور به دور بعد صعود خواهیم کرد.

انتهای پیام/