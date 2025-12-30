خبرگزاری کار ایران
عمل جراحی قلب موفقیت آمیز مائوریتسیو ساری
مائوریتسیو ساری، سرمربی تیم فوتبال لاتزیو، به دلیل ابتلا به آریتمی قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفت و این جراحی با موفقیت انجام شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه لاتزیو با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد مائوریتسیو ساری پس از تشخیص «فیبریلاسیون دهلیزی» (نوعی اختلال در ریتم طبیعی ضربان قلب)، روز دوشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته است. این جراحی به روش «ابلیشن از راه کاتتر» و با استفاده از فناوری PFA در پلی‌کلینیک تور وِرگاتا انجام شده است.

در اطلاعیه باشگاه آمده است:«این عمل توسط پروفسور آندره‌آ ناتاله، از چهره‌های برجسته و پیشگام بین‌المللی در درمان این نوع عارضه با بیش از ۳۰ سال سابقه، انجام شد و با موفقیت کامل به پایان رسید.» طبق اعلام لاتزیو، سارّی ۶۶ ساله برای طی کردن دوره نقاهت به چند روز استراحت نیاز دارد و پس از آن به نیمکت تیم بازخواهد گشت.

لاتزیو در شرایطی به استقبال دیدار بعدی خود در سری‌آ می‌رود که آخرین بازی این تیم مقابل اودینزه با تساوی و حواشی داوری همراه بود؛ دیداری که واکنش رسمی باشگاه رم‌نشین را نیز به دنبال داشت. شاگردان ساری قرار است چهارم ژانویه در دیداری حساس به مصاف ناپولی بروند؛ تیمی که این سرمربی ایتالیایی سابقه هدایت آن را نیز در کارنامه دارد.

