پرسپولیس با پیشنهاد یک میلیون دلاری به دنبال ستاره ازبکستانی
باشگاه پرسپولیس در حال بررسی گزینه جذب خواجه اکبر علیجانوف، مدافع ۲۸ ساله پاختاکور تاشکند است و قصد دارد پیشنهادی حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دلار برای انتقال او ارائه دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از چمپیونات ازبکستان، علیجانوف محصول آکادمی پاختاکور است و در طول سالهای حضورش در این باشگاه، در ۲۲۹ بازی به میدان رفته، ۱۰ گل زده و ۴۸ پاس گل ثبت کرده است. این آمار نشاندهنده نقش مؤثر او هم در فاز دفاعی و هم در حمایت از حملات از جناح راست است.
پرسپولیس که در نقلوانتقالات زمستانی به دنبال تقویت ترکیب خود است، علیجانوف را به عنوان یکی از گزینههای اصلی مدنظر قرار داده و مذاکرات اولیه با پاختاکور برای انتقال احتمالی او آغاز شده است. با توجه به ارزش بازار و عملکرد این بازیکن در لیگ برتر ازبکستان و تیم ملی، رقم پیشنهادی پرسپولیس در محدوده یک میلیون دلار، میتواند یکی از جدیترین پیشنهادهای نقلوانتقالاتی این باشگاه در سالهای اخیر باشد.
علیجانوف که سابقه بازی در سطح آسیایی و حضور در ترکیب اصلی پاختاکور را دارد، در صورت نهایی شدن انتقال، میتواند جای خالی مدافعان کناری با تجربه را پر کند و به عمق ترکیب پرسپولیس بیفزاید. هنوز جزئیات نهایی مذاکرات مشخص نشده، اما پیگیری این انتقال نشاندهنده برنامهریزی بلندمدت سرخپوشان برای فصل آینده است.