پرسپولیس با پیشنهاد یک میلیون دلاری به دنبال ستاره ازبکستانی

پرسپولیس با پیشنهاد یک میلیون دلاری به دنبال ستاره ازبکستانی
باشگاه پرسپولیس در حال بررسی گزینه جذب خواجه اکبر علیجانوف، مدافع ۲۸ ساله پاختاکور تاشکند است و قصد دارد پیشنهادی حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دلار برای انتقال او ارائه دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از چمپیونات ازبکستان،  علیجانوف محصول آکادمی پاختاکور است و در طول سال‌های حضورش در این باشگاه، در ۲۲۹ بازی به میدان رفته، ۱۰ گل زده و ۴۸ پاس گل ثبت کرده است. این آمار نشان‌دهنده نقش مؤثر او هم در فاز دفاعی و هم در حمایت از حملات از جناح راست است.

پرسپولیس که در نقل‌وانتقالات زمستانی به دنبال تقویت ترکیب خود است، علیجانوف را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مدنظر قرار داده و مذاکرات اولیه با پاختاکور برای انتقال احتمالی او آغاز شده است. با توجه به ارزش بازار و عملکرد این بازیکن در لیگ برتر ازبکستان و تیم ملی، رقم پیشنهادی پرسپولیس در محدوده یک میلیون دلار، می‌تواند یکی از جدی‌ترین پیشنهادهای نقل‌وانتقالاتی این باشگاه در سال‌های اخیر باشد.

علیجانوف که سابقه بازی در سطح آسیایی و حضور در ترکیب اصلی پاختاکور را دارد، در صورت نهایی شدن انتقال، می‌تواند جای خالی مدافعان کناری با تجربه را پر کند و به عمق ترکیب پرسپولیس بیفزاید. هنوز جزئیات نهایی مذاکرات مشخص نشده، اما پیگیری این انتقال نشان‌دهنده برنامه‌ریزی بلندمدت سرخ‌پوشان برای فصل آینده است.

