پرسپولیسی‌ها در رختکن شجاع را آنفالو کردند!

جنجال میان بازیکنان پرسپولیس و شجاع خلیل زاده به فضای مجازی نیز کشیده شده است.

به گزارش ایلنا، حاشیه‌های دیدار حساس جام حذفی بین پرسپولیس و تراکتور حالا نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه هر روز وارد فاز تازه‌تری می‌شود. کری‌خوانی‌ها، واکنش‌ها و شادی‌های جنجالی حسین کنعانی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده در آن بازی، به نقطه‌ای رسیده که به نظر می‌رسد دیگر خبری از رفاقت قدیمی نیست و یک تقابل تمام‌عیار شکل گرفته است.

ماجرا از همان شادی معروف کنعانی در بازی جام حذفی آغاز شد؛ جایی که واکنش‌های تند هواداران تراکتور و نگاه‌های معنادار شجاع، آتش این اختلاف را شعله‌ورتر کرد. حالا اما کنعانی بعد از دیدار لیگ برتری مقابل مس رفسنجان، دوباره با تکرار شادی‌ای مشابه و با استایل تمسخرآمیز شجاع، کنایه‌ای آشکار به هم‌تیمی‌ سابقش زد تا پیام روشنی ارسال شود: این ماجرا هنوز تمام نشده است!

شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از پایان بازی مس رفسنجان، این موضوع حتی به رختکن پرسپولیس هم کشیده شده است و صحبت از آنفالو کردن شجاع خلیل‌زاده در اینستاگرام در میان جمع پرسپولیسی‌ها به میان آمده است. حرکتی که گفته می‌شود بعد از شادی کنعانی مطرح شده و به نوعی ادامه همان جنگ روانی بیرون از زمین بوده است.

البته همه بازیکنان پرسپولیس با این موضوع همراهی نکردند و برخی به دلیل دوستی قدیمی با شجاع، ترجیح دادند وارد این فضا نشوند. با این حال، نشانه‌ها حکایت از آن دارد که رابطه دوستانه میان شجاع و پرسپولیسی‌ها و به خصوص کنعانی، در شرایط فعلی، هیچ شباهتی گذشته ندارد.

باید دید این جدال لفظی و واکنش‌های درون و بیرون زمین که در هفته‌های گذشته شعله‌ور شده به کجا خواهد رسید. از یاد نبرید که شجاع و کنعانی دو گزینه مهم تیم ملی برای خط دفاعی در جام جهانی پیش رو هستند و شاید در اردوی بعدی با یکدیگر در فضایی متفاوت چشم در چشم شوند.

