سپاهان با پیروزی برابر چادرملو قهرمان نیمفصل لیگ برتر شد+عکس
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با برتری لحظهآخری مقابل چادرملو اردکان، نیمفصل نخست بیستوپنجمین دوره لیگ برتر را با صدرنشینی و عنوان قهرمانی به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای سپاهان اصفهان و چادرملو اردکان عصر امروز (شنبه) از ساعت ۱۷ در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور و در ورزشگاه نقشجهان برگزار شد که این مسابقه در نهایت با پیروزی یک بر صفر شاگردان سپاهان به پایان رسید.
در این مسابقه که تا دقایق پایانی بدون گل دنبال میشد، سپاهان سرانجام در وقتهای تلفشده موفق شد به گل برسد. انزو کریولی در دقیقه ۵+۹۰ با استفاده از فرصت بهدستآمده، دروازه چادرملو را باز کرد تا سه امتیاز حساس این دیدار به حساب سپاهان واریز شود.
با این نتیجه، سپاهان ۳۰ امتیازی شد و در پایان نیمفصل نخست، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و عنوان قهرمانی نیمفصل لیگ برتر را از آن خود ساخت. این تیم همچنین یک دیدار معوقه برابر استقلال در برنامه دارد که قرار است روز ۱۱ دیماه برگزار شود؛ مسابقهای که میتواند وضعیت جدول را بیش از پیش به سود زردپوشان اصفهانی تغییر دهد.
در سوی دیگر میدان، چادرملو اردکان که در نیمفصل نخست عملکردی فراتر از انتظار داشته، با این شکست ۲۴ امتیازی باقی ماند و در پایان هفته پانزدهم در رتبه سوم جدول ایستاد؛ جایگاهی که با توجه به بازیهای معوقه برخی تیمها، احتمال تغییر آن در ادامه لیگ وجود دارد.
قضاوت این دیدار بر عهده علی سام بود. داور مسابقه در جریان بازی به بازیکنان سپاهان میلاد زکیپور، محمدرضا بردبار و انزو کریولی کارت زرد نشان داد و از تیم چادرملو نیز علی خدادادی، ماریو نیکولاس اوتازو، سعید محمدیفرد، محمدرضا مسلمیجاوید و ادسون ماردن با کارت زرد جریمه شدند.