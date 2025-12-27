مدافع فولاد به انتظار مادربزرگش پایان داد (عکس)
با پایان مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر و آغاز تعطیلات نیمفصل، علی نعمتی، مدافع فولاد خوزستان، از فرصت بهوجودآمده استفاده کرد و با انتشار تصویری، از دیدار صمیمانهاش با مادربزرگ خود خبر داد.
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران و رسیدن رقابتها به نیمفصل، تیمها وارد تعطیلات کوتاهمدتی شدند و بسیاری از بازیکنان از آن برای استراحت و رسیدگی به امور خانوادگی استفاده کردند.
در همین راستا، تیم فولاد خوزستان که روز گذشته موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد فجرسپاسی عبور کند، با تصمیم یحیی گلمحمدی، سرمربی این تیم، چند روزی به استراحت رفت. علی نعمتی، مدافع فولاد، نیز از این فرصت استفاده کرد تا راهی زادگاهش شود و با خانوادهاش دیدار کند.
نعمتی با انتشار عکسی در فضای مجازی، دیدار خود با مادربزرگش را به تصویر کشید؛ دیداری که برای هواداران این بازیکن یادآور ویدیویی احساسی از چندی پیش بود. در آن ویدیو، مادربزرگ علی نعمتی با لحنی صمیمی از دلتنگیاش برای نوهاش گفته و ابراز امیدواری کرده بود که بتواند او را از نزدیک ببیند.
حالا انتشار این تصویر نشان میدهد که مدافع فولاد به این دلتنگی پاسخ داده و در تعطیلات نیمفصل، دیداری خانوادگی و احساسی را رقم زده است.