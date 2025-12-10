رئال مادرید - منچسترسیتی: شیشه عمر ژابی در دست گواردیولا

به گزارش ایلنا، رئال مادرید و منچسترسیتی، دو غول فوتبال اروپا، برای پانزدهمین بار در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف یکدیگر می‌روند. این دیدار در هفته ششم مرحله گروهی، روز چهارشنبه در ورزشگاه برنابئو برگزار خواهد شد.

ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از شکست 2-0 برابر سلتاویگو تحت فشار بسیار زیادی قرار دارد، در حالیکه منچسترسیتی با سه پیروزی متوالی به پایتخت اسپانیا سفر می‌کند.

پیش‌زمینه بازی

رئال مادرید در حال حاضر با چهار امتیاز کمتر از بارسلونا در رقابت‌های لالیگا قرار دارد و تنها دو پیروزی از ۷ بازی اخیر خود در تمامی مسابقات کسب کرده است. این تیم در روز یکشنبه گذشته اولین شکست خانگی فصل را تجربه کرد و به نظر می‌رسد که در شرایط بحرانی قرار دارد.

در دیدار مقابل سلتاویگو، همه چیز برای رئال به بدترین شکل ممکن پیش رفت؛ بحران مصدومیت در خط دفاع، از دست دادن چندین موقعیت گلزنی، و دریافت کارت قرمز برای سه بازیکن در یک شب ناامیدکننده در برنابئو. آلونسو که در ابتدا 13 پیروزی از 14 بازی اول خود به عنوان سرمربی داشت، اکنون تنها دو پیروزی از 630 دقیقه فوتبال اخیر خود به دست آورده و آینده‌اش در رئال مادرید به شدت زیر سوال رفته است.

با این حال، ژابی آلونسو قطعاً در دیدار برابر منچسترسیتی در لیگ قهرمانان کنترل اوضاع را در دست خواهد داشت. رئال مادرید در این فصل در خانه در لیگ قهرمانان عملکرد بسیار خوبی داشته و از پنج بازی خود 12 امتیاز کسب کرده است.

منچسترسیتی نیز که پس از شکست 2-0 در خانه مقابل بایرلورکوزن به دنبال جبران است، در این فصل تنها یک شکست در لیگ قهرمانان داشته و در حال حاضر با 10 امتیاز از 15 امتیاز ممکن در رده نهم جدول قرار دارد.

اخبار تیم‌ها

رئال مادرید در خط دفاع با مشکلات زیادی مواجه است. ادر میلیتائو در نیمه اول دیدار با سلتاویگو دچار مصدومیت همسترینگ شد و به این ترتیب او قطعاً در بازی چهارشنبه غایب خواهد بود. همچنین، دنی کارواخال، ترنت الکساندر-آرنولد و فرلان مندی نیز به دلیل مصدومیت در دسترس نخواهند بود.

از سوی دیگر، منچسترسیتی در خط دفاع تقریباً بدون مشکل است، اما جان استونز به دلیل مصدومیتی نامشخص در بازی مقابل ساندرلند غایب بود و به اسپانیا سفر نکرده است. همچنین، متئو کواچیچ و رودری نیز به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهند داشت.

ترکیب احتمالی رئال مادرید:

- کورتوا؛ والورده، آسنسیو، رودیگر، کارراس؛ شوآمنی، سبایوس؛ گولر، بلینگام، وینیسیوس جونیور؛ گارسیا

ترکیب احتمالی منچسترسیتی:

- دوناروما؛ نونز، دیاس، گواردیول، اوریلی؛ گونزالس؛ شرکی، ریندرز، فودن، دوکو؛ هالند

