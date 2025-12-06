به گزارش ایلنا، پس از مشخص شدن گروه‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶، رسانه‌های عربی به‌سرعت به تقابل حساس ایران و مصر واکنش نشان دادند؛ دیداری که بسیاری از آن به‌عنوان «نبرد مرگ و زندگی» برای دو تیم یاد می‌کنند. با حضور بلژیک به‌عنوان قدرت اصلی گروه و شانس نسبتاً کمتر نیوزیلند، جدال ایران و مصر به باور تحلیل‌گران منطقه‌ای نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت صعود خواهد داشت.

تیم ملی ایران باید مقابل ترکیب پرستاره مصر قرار بگیرد؛ جایی که محمد صلاح، عمر مرموش و دیگر مهره‌های کلیدی، ستون‌های اصلی تیم حسام حسن را تشکیل می‌دهند. مصری‌ها با انگیزه‌ای مضاعف وارد تورنمنت خواهند شد؛ تیمی که هم تجربه دارد و هم عطش رهایی از ناکامی‌های گذشته.

ایران اما با هفتمین حضور خود در جام جهانی، یکی از تیم‌های ثابت آسیا در این رقابت‌ها به شمار می‌رود. صعود زودهنگام به جام جهانی ۲۰۲۶ و نمایش کم‌نوسان در مراحل مقدماتی، بار دیگر جایگاه ایران را تثبیت کرد؛ هرچند رسانه‌های عربی در تحلیل‌های اولیه‌شان همچنان به پیروزی تاریخی ۱۹۹۸ مقابل آمریکا به‌عنوان شاخص‌ترین تصویر جهانی از تیم ملی اشاره کرده‌اند. آن‌ها همچنین از نقش پررنگ مهدی طارمی در مسیر صعود ایران و صدرنشینی در هر دو مرحله انتخابی سخن گفته‌اند.

با این حال، برخی نوسانات اخیر و عدم موفقیت در دفاع از عنوان قهرمانی کافا انتقادهایی را متوجه امیر قلعه‌نویی کرده است. در بیرون از بازی نیز موضوع احتمالی حضور هواداران ایرانی در آمریکا همچنان محل بحث است و رسانه‌ها آن را یکی از چالش‌های پیرامونی تیم ملی می‌دانند.

در سمت مقابل، مصر با روایتی متفاوت پا به جام جهانی می‌گذارد. فرعون‌ها که نخستین تیم عرب حاضر در تاریخ جام جهانی بوده‌اند، هرگز طعم صعود از مرحله گروهی را نچشیده‌اند. ناکامی در ۲۰۱۸ با وجود درخشش صلاح، و سپس از دست دادن سهمیه ۲۰۲۲ در پلی‌آف مقابل سنگال، مسیری تلخ بود. اما تیم حسام حسن در مقدماتی ۲۰۲۶ بازگشتی قدرتمند داشت: ۲۶ امتیاز از ۱۰ بازی، یک پیروزی سنگین ۶-۰ برابر جیبوتی و هت‌تریک تاریخی صلاح که او را به بهترین گلزن تاریخ مقدماتی آفریقا بدل کرد. ترکیب کنونی مصر با حضور مرموش و صلاح جاه‌طلب‌تر و بی‌رحم‌تر از سال‌های گذشته به نظر می‌رسد.

در نهایت، تقابل ایران و مصر بیش از یک مسابقه ساده تلقی می‌شود؛ برخورد دو تیم با دو مسیر متفاوت. ایرانِ باتجربه و ثابت‌قدم در برابر مصرِ تشنه موفقیت و رهایی از گذشته. دیداری که می‌تواند سرنوشت گروه G را رقم بزند و یکی از مهم‌ترین دوئل‌های مرحله نخست جام جهانی باشد.

