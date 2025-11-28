خبرگزاری کار ایران
English العربیه
پیشکسوتان پرسپولیس نایب قهرمان جام شهدای اقتدار

تیم پیشکسوتان پرسپولیس در تورنمنت چهار جانبه شهدای اقتدار به نایب قهرمانی رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیشکسوتان سرخپوش در دیدار فینال جام چهار جانبه گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت سردار سلامی برابر تیم پیشکسوتان تیم ملی فوتسال ایران قرار گرفتند و در دقایق پایانی بازی در شرایطی که مساوی بودند با دریافت یک گل و با نتیجه دو بر یک، بازی را واگذار کردند و به عنوان نایب قهرمانی رضایت دادند. در دیدار رده‌بندی نیز تیم ملی منتخب ۹۸ فرانسه با نتیجه ۵ بر ۳ برابر پیشکسوتان استقلال به برتری رسید و مقام سوم را بدست آورد.

پیشکسوتان پرسپولیس با بازیکنانی چون؛ محمد انصاری، نبی‌الله باقریها، سید مهدی سید صالحی، قاسم موسوی، سعید عزیزیان، مجتبی شیری و رضا جباری به میدان رفتند . ضمن اینکه این مسابقات به صورت ترکیبی برگزار می‌شود که در تیم‌های حاضر در این جام، تعدادی خبرنگار و هنرمند حضور دارند. وحید سلیمانی و پوریا خسروی به عنوان خبرنگار و هنرمند و همچنین حاج آقا نیکبختیان به عنوان مداح در تیم سرخپوشان پایتخت حضور داشتند. محمد طاهری بازیکن تیم ملی فوتسال ایران و بهترین بازیکن آسیا و مسعود کیافر، دو بازیکن ارزنده فوتسال کشور نیز در فینال این تورنمنت به تیم سرخپوشان پایتخت اضافه شدند.

 

