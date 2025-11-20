خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکدل: مدال برنز هندبال زنان افتخار ایران است

پاکدل: مدال برنز هندبال زنان افتخار ایران است
کد خبر : 1716865
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فدراسیون هندبال پس از کسب مقام سوم تیم ملی بانوان ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی، این موفقیت را به مردم و جامعه ورزش تبریک گفت و از تلاش و غیرت بازیکنان تمجید کرد.

به گزارش ایلنا،  علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، پس از کسب مدال برنز تیم ملی هندبال زنان ایران، اظهار داشت: پیش از هر چیز، این موفقیت تاریخی را به مردم ایران، جامعه ورزش و به‌ویژه بانوان غیور کشور تبریک می‌گویم.

او افزود: عملکرد دختران ما نشان داد ظرفیت و توانمندی بالایی در هندبال زنان وجود دارد. این تورنمنت بسیار سنگین بود و تیم‌های قدرتمندی مانند ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان در آن حضور داشتند. حتی دیروز می‌توانستیم قزاقستان را شکست دهیم، اما توان بازیکنان به دلیل فشردگی مسابقات کافی نبود.

پاکدل با اشاره به پیروزی مقابل ازبکستان ادامه داد: با وجود مصدومیت شدید چهار بازیکن اصلی و غیبت برخی از آن‌ها، تیم با غیرت و قدرت جنگید و نمایش قابل‌تحسینی ارائه کرد. این مدال و نقش‌آفرینی در جدول مدالی کشور مایه افتخار من و خانواده هندبال است. درود بر شرف و غیرت بازیکنان عزیز.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب