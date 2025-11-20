پاکدل: مدال برنز هندبال زنان افتخار ایران است

به گزارش ایلنا، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، پس از کسب مدال برنز تیم ملی هندبال زنان ایران، اظهار داشت: پیش از هر چیز، این موفقیت تاریخی را به مردم ایران، جامعه ورزش و به‌ویژه بانوان غیور کشور تبریک می‌گویم.

او افزود: عملکرد دختران ما نشان داد ظرفیت و توانمندی بالایی در هندبال زنان وجود دارد. این تورنمنت بسیار سنگین بود و تیم‌های قدرتمندی مانند ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان در آن حضور داشتند. حتی دیروز می‌توانستیم قزاقستان را شکست دهیم، اما توان بازیکنان به دلیل فشردگی مسابقات کافی نبود.

پاکدل با اشاره به پیروزی مقابل ازبکستان ادامه داد: با وجود مصدومیت شدید چهار بازیکن اصلی و غیبت برخی از آن‌ها، تیم با غیرت و قدرت جنگید و نمایش قابل‌تحسینی ارائه کرد. این مدال و نقش‌آفرینی در جدول مدالی کشور مایه افتخار من و خانواده هندبال است. درود بر شرف و غیرت بازیکنان عزیز.

