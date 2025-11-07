استعفای دقیقی از هدایت پیکان پس از شکست مقابل فولاد

به گزارش ایلنا، سرمربی جوان پیکان، سعید دقیقی، تنها سه هفته پس از تمدید قرارداد خود تا سال ۱۴۰۹، پس از شکست تیمش مقابل فولاد خوزستان، از سمت سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد. خودروسازان که فصل را با پیروزی مقابل ذوب‌آهن آغاز کرده و حتی موفق به توقف استقلال شده بودند، تا هفته پنجم بدون شکست پیش رفتند، اما در پنج هفته اخیر از هفته ششم تا دهم، چهار شکست و یک تساوی مقابل فجر سپاسی را تجربه کردند. این نتایج ضعیف باعث شد پیکان با ۸ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول و در منطقه سقوط قرار گیرد.

در دیدار شب گذشته مقابل فولاد، پیکان با وجود نمایش نسبتاً قابل قبول و ایجاد چند موقعیت مسلم گل‌زنی، با تک گل احسان محروقی شکست خورد. سعید دقیقی که به دلیل محرومیت از روی سکوها تیمش را تماشا می‌کرد، پس از پایان بازی و با وجود عملکرد خوب شاگردانش، تصمیم به استعفا گرفت.

این سرمربی جوان ساعاتی پس از پایان بازی، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود، رسماً از سمت سرمربیگری پیکان کناره‌گیری کرد. حالا باشگاه در آستانه تعطیلات فیفا دی باید تکلیف نیمکت تیم را مشخص کند و تصمیمی برای جانشین دقیقی اتخاذ نماید.

