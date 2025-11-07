فولاد با شکست پیکان از بحران فرار کرد

به گزارش ایلنا، تیم فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف تیم پیکان رفت که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.

این دومین برد فصل شاگردان گل محمدی بود و فولاد اکنون یازده امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد و پیکان هم در ادامه روند ناکامی هایش چهارمین شکست فصل را متحمل شد و با ۸ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.

داور: امیر عرب‌براقی

کمک‌ها: میلاد قاسمی، کورش صارمی

داورVAR: ایمان کهیش کمک: علی سام

کارت زرد: احسان محروقی، زاده عطار ( فولاد)، محسن آذرباد( پیکان)

گل: احسان محروقی( دقیقه ۶۴) برای فولاد

در این دیدار بانوان تماشاگر برای نخستین مرتبه در اهواز به ورزشگاه آمدند.

