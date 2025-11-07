خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته دهم لیگ برتر؛

فولاد با شکست پیکان از بحران فرار کرد

فولاد با شکست پیکان از بحران فرار کرد
کد خبر : 1710743
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر تیم فولاد خوزستان در دیداری بیش از ۱۰۰ دقیقه ای مقابل پیکان تهران پیروز شد.

به گزارش ایلنا، تیم فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف تیم پیکان رفت که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.
 
این دومین برد فصل شاگردان گل محمدی بود و فولاد اکنون یازده امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد و پیکان هم در ادامه روند ناکامی هایش چهارمین شکست فصل را متحمل شد و با ۸ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.
 
داور: امیر عرب‌براقی
کمک‌ها: میلاد قاسمی، کورش صارمی
داورVAR: ایمان کهیش کمک: علی سام
 
کارت زرد: احسان محروقی، زاده عطار ( فولاد)، محسن آذرباد( پیکان)
گل: احسان محروقی( دقیقه ۶۴) برای فولاد
 
در این دیدار بانوان تماشاگر برای نخستین مرتبه در اهواز به ورزشگاه آمدند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ