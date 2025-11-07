خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته دهم لیگ برتر؛

اعلام ترکیب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان

اعلام ترکیب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان
کد خبر : 1710715
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 18 امشب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان تهران در ورزشگاه فولاد آرنا اهواز در هفته دهم مسابقات لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

ترکیب فولاد برابر پیکان

حامد لک، سینا مریدی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقی پور، محمدعلی کاظمی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی

اعلام ترکیب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان

ترکیب پیکان برابر فولاد

احمد گوهری، میلاد باقری، بهزاد سلامی، میثم تیموری، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، سجاد جعفری، محمدعلی فرامرزی، محسن آذرباد و فراز امامعلی

اعلام ترکیب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ