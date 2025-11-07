اعلام ترکیب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان

به گزارش ایلنا، از ساعت 18 امشب دو تیم فولاد خوزستان و پیکان تهران در ورزشگاه فولاد آرنا اهواز در هفته دهم مسابقات لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

ترکیب فولاد برابر پیکان

حامد لک، سینا مریدی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقی پور، محمدعلی کاظمی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی

ترکیب پیکان برابر فولاد

احمد گوهری، میلاد باقری، بهزاد سلامی، میثم تیموری، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، سجاد جعفری، محمدعلی فرامرزی، محسن آذرباد و فراز امامعلی

انتهای پیام/