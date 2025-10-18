فوری: رضا در از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا کرد!

در همین حال، انتقادات از رضا درویش، مدیرعامل باشگاه، در میان هواداران و رسانه‌ها شدت گرفته است. منابع نزدیک به باشگاه خبر داده‌اند که درویش قصد دارد نامه استعفای خود را امشب به هیأت مدیره و کنسرسیوم بانکی مالک پرسپولیس ارائه دهد.

با توجه به فضای متشنج باشگاه و نارضایتی گسترده هواداران، انتظار می‌رود طی ساعات آینده تصمیم‌های مهمی درباره تغییرات مدیریتی و فنی در پرسپولیس اتخاذ شود.