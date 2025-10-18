بحران پس از شکست برابر خیبر
فوری: رضا در از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا کرد!
پس از شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرمآباد در هفته هفتم لیگ برتر، هیأت مدیره این باشگاه در آستانه تصمیمگیری درباره آینده وحید هاشمیان است و در همین حال، خبرهایی از تصمیم رضا درویش برای استعفا از مدیرعاملی به گوش میرسد.
به گزارش ایلنا، شکست غیرمنتظره پرسپولیس برابر خیبر خرمآباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، فضای این باشگاه را وارد بحرانی تازه کرده است. به دنبال این نتیجه، اعضای هیأت مدیره پرسپولیس تصمیم گرفتهاند بهصورت فوری درباره ادامه همکاری با وحید هاشمیان، سرمربی تیم، جلسهای برگزار و در مورد احتمال برکناری او تصمیمگیری کنند.
در همین حال، انتقادات از رضا درویش، مدیرعامل باشگاه، در میان هواداران و رسانهها شدت گرفته است. منابع نزدیک به باشگاه خبر دادهاند که درویش قصد دارد نامه استعفای خود را امشب به هیأت مدیره و کنسرسیوم بانکی مالک پرسپولیس ارائه دهد.
با توجه به فضای متشنج باشگاه و نارضایتی گسترده هواداران، انتظار میرود طی ساعات آینده تصمیمهای مهمی درباره تغییرات مدیریتی و فنی در پرسپولیس اتخاذ شود.