شروع مقتدرانه دختران ایران در انتخابی جام ملت‌های آسیا
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران در نخستین دیدار خود از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا با برتری ۲ بر ۱، گام اول را محکم برداشت و امیدوار به ادامه رقابت‌ها شد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران به هدایت شادی مهینی در نخستین دیدار خود از مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا به پیروزی دست یافت. دختران ایرانی در این مسابقه با ارائه نمایشی برتر، توانستند با نتیجه ۲ بر ۱ از سد حریف خود عبور کنند و شروعی موفق در این رقابت‌ها داشته باشند.

در این دیدار، ترکیب ایران شامل الینا شهبازی، ویانا حق‌شناس، ویان کمانگر، یسنی جعفرنیا، فاطمه لطف‌زاده، مهرسا براری، سارا رهنما، تانیا قربانی، ترنم انصاری، دینا قربانی و مریم خلیلی بود.

بر اساس برنامه مسابقات، تیم ملی دختران نوجوان ایران در دومین دیدار خود روز چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران به مصاف تیم کویت خواهد رفت.

 

