تیم ملی والیبال زنان با استقبال رئیس فدراسیون وارد تهران شد
تیم ملی والیبال زنان ایران به همراه نخستین طلای خود و با استقبال رئیس فدراسیون و هیات همراه وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از نهم مهرماه به مدت پنج روز به میزبانی ازبکستان پیگیری شد و تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی دست یافت تا بعد از ۶۲ سال فعالیت والیبال بزرگسالان زنان ایران به نخستین مدال طلای رسمی تاریخ خود دست یابد.

تیم ملی والیبال زنان ایران که در مسابقات آسیایی مرکزی به عنوان قهرمانی رسید با استقبال سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و هیات همراه ساعت ۱۱:۳۰دقیقه امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) وارد تهران شد.

زهرا سادات موسوی مدیر کل دفترهماهنگی امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون، رضا اسفندیاری و زهرا چینی رئیس و نایب رئیس بانوان هیات والیبال تهران از دیگر مسئولین استقبال کننده از ملی پوشان بودند.

ملی‌پوشان از ازبکستان راهی کویت شدند و از آنجا از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد ایران شدند.

شاگردان لی دو هی در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی چهار بازی کردند و موفق به شکست حریفان (تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در دو مسابقه) خود با نتیجه سه بر صفر شدند تا بدون واگذاری حتی یک ست قهرمان این مسابقات شوند.

