هوادار 0 -1 پارس جنوبی: لغزش بنفش پوشان تهرانی در صدر

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مهم هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، پارس جنوبی جم دست به کار بزرگی زد و توانست هوادار تهران، تیم بدون شکست این فصل را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. شاگردان مهدی رجب‌زاده در این دیدار نمایش منسجم و هوشمندانه‌ای داشتند و با کنترل ریتم بازی، موفق شدند سه امتیاز ارزشمند را در جم حفظ کنند.

تنها گل این دیدار در دقیقه ۲۱ توسط علی دشتی به ثمر رسید؛ گلی که در نهایت سرنوشت مسابقه را رقم زد. پارسی‌ها با برتری در نیمه نخست به رختکن رفتند و در نیمه دوم با تمرکز دفاعی بالا و مدیریت جریان بازی، اجازه ندادند شاگردان رضا ربیعی دروازه‌شان را باز کنند.

این پیروزی چهارمین برد متوالی پارس جنوبی جم در فصل جاری بود؛ تیمی که پس از شروعی نه‌چندان امیدوارکننده، حالا به فرم ایده‌آل رسیده و به یکی از مدعیان اصلی لیگ تبدیل شده است. پارسی‌ها با این پیروزی به امتیاز ۱۳ رسیدند، هرچند با توجه به کسر سه امتیاز انضباطی، فعلاً ۱۰ امتیازی محسوب می‌شوند.

در سوی مقابل، هوادار تهران که تا پیش از این هفته بدون شکست بود و بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار داشت، نخستین گل و نخستین باخت فصلش را تجربه کرد. شاگردان رضا ربیعی با وجود تلاش زیاد در نیمه دوم، از جبران نتیجه بازماندند و با ۱۱ امتیاز (3امتیاز انضباطی از آنها کسر شده است)در همان رتبه بالای جدول باقی ماندند تا این دیدار نقطه عطفی در مسیر رقابت مدعیان لیگ دسته اول باشد.

