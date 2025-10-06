خبرگزاری کار ایران
فرار درویش از پاسخ به سوالات در مورد انتقاد هواداران
رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس پاسخ سوال خبرنگاران را نداد.

به گزارش ایلنا، درویش که طی هفته‌های اخیر بارها در ورزشگاه با شعارهای اعتراضی روبه‌رو بوده، امروز در حاشیه آیین تجلیل از حسین کلانی ترجیح داد مقابل دوربین‌ها نایستد. 

خبرنگاران با سؤالاتی درباره اعتراض هواداران نزدیک او شدند، اما مدیرعامل پرسپولیس گفت: «یاد بگیرید که امروز روز بزرگداشت حسین کلانی است. آقای کلانی بزرگ‌تر از همه است.» و محل مراسم را ترک کرد.

واکنش امروز درویش پس از آن رقم خورد که صحبت‌های قبلی او در حاشیه جلسه هیأت‌مدیره با فراکسیون مجلس با خبرنگاران حاشیه‌ساز و جنجالی شده بود و بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. همین پیشینه، حساسیت مصاحبه امروز را بیشتر کرده بود، اما مدیرعامل سرخ‌ها ترجیح داد فضای مراسم را از بحث‌های مدیریتی دور نگه دارد.

