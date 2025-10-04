اعلام ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور

به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته ششم لیگ برتر از ساعت 20:15 امشب دو تیم فولاد خوزستان و تراکتور بمصاف هم می روند.

ترکیب فولاد برابر تراکتور

حامد لک، علی نعمتی، قریشی، سیدابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، وحید امیری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و محمدرضا سلیمانی

ترکیب تراکتور برابر فولاد

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، خامروبکوف، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین زاده و دوماگوی دروژدک

