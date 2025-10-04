خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته ششم لیگ برتر

اعلام ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور

اعلام ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور
کد خبر : 1695616
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور مشخص شد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته ششم لیگ برتر از ساعت 20:15 امشب دو تیم فولاد خوزستان و تراکتور بمصاف هم می روند.

ترکیب فولاد برابر تراکتور

حامد لک، علی نعمتی، قریشی، سیدابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، وحید امیری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و محمدرضا سلیمانی

اعلام ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور

ترکیب تراکتور برابر فولاد

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، خامروبکوف، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین زاده و دوماگوی دروژدک 

اعلام ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی