هفته ششم لیگ برتر
اعلام ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور
ترکیب دو تیم فولاد و تراکتور مشخص شد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته ششم لیگ برتر از ساعت 20:15 امشب دو تیم فولاد خوزستان و تراکتور بمصاف هم می روند.
ترکیب فولاد برابر تراکتور
حامد لک، علی نعمتی، قریشی، سیدابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، وحید امیری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و محمدرضا سلیمانی
ترکیب تراکتور برابر فولاد
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، خامروبکوف، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسین زاده و دوماگوی دروژدک