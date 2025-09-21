ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با پیکان

به گزارش ایلنا، آبی‌پوشان امیدوارند با انجام تغییرات در ترکیب، علاوه بر جبران ناکامی آسیایی، بار دیگر اعتماد هواداران خود را به دست بیاورند و مسیر بازگشت به جمع مدعیان را هموار کنند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، برای این مسابقه تصمیم دارد ساختار تیمش را متحول کند. نخستین تغییر مهم درون دروازه رخ خواهد داد؛ جایی که حبیب فرعباسی برای اولین بار با پیراهن استقلال به میدان خواهد رفت و جانشین آنتونیو آدان می‌شود که در پنج دیدار اخیر ۱۱ گل دریافت کرده است.

در خط دفاع، آرمین سهرابیان جای خود را از دست خواهد داد و زوج عارف آقاسی و روزبه چشمی مأموریت خط میانی دفاع را بر عهده خواهند داشت. در سمت راست نیز به دلیل محرومیت رامین رضاییان، این فرصت به صالح حردانی می‌رسد تا از ابتدا وارد زمین شود. در جناح چپ همچنان ابوالفضل جلالی در ترکیب قرار خواهد گرفت.

خط هافبک استقلال ترکیبی تازه خواهد داشت. امیرمحمد رزاقی‌نیا کنار دیدیه اندونگ قرار می‌گیرد؛ هافبک‌هایی که توان بالای پرسینگ و جنگندگی می‌توانند تعادل بهتری به مرکز زمین تیم بدهند. کمی جلوتر، منیر الحدادی در نقش طراح بازی خواهد ایستاد؛ بازیکنی که هنوز به آمادگی کامل نرسیده اما مربی پرتغالی امیدوار است با میدان دادن به او روند بازگشتش به اوج سرعت پیدا کند.

در خط حمله، سه گزینه هجومی به کار گرفته خواهند شد: علیرضا کوشکی در سمت چپ، یاسر آسانی در سمت راست و داکنز نازون به عنوان مهاجم نوک. استقلالی‌ها امیدوارند این سه بازیکن با تحرک و توانایی‌های فردی خود خط دفاع پیکان را تحت فشار بگذارند.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان

حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی، داکنز نازون

