به گزارش ایلنا، در حساس‌ترین دیدار هفته پنجم لیگ برتر انگلیس، تیم‌های لیورپول و اورتون شنبه ظهر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آنفیلد به مصاف یکدیگر می‌روند. لیورپول با چهار برد متوالی صدرنشین جدول است و اورتون نیز با کسب هفت امتیاز از چهار بازی آغازین در جایگاه ششم قرار دارد.

آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، در نشست خبری پیش از مسابقه گفت که هنوز درباره حضور الکساندر ایساک در ترکیب اصلی تصمیم نگرفته است. مهاجم سوئدی که در پی انتقال پرحاشیه‌اش از نیوکاسل نخستین بازی خود را برابر اتلتیکو مادرید انجام داد، ۶۰ دقیقه در میدان بود و به گفته اشلوت «احتمالاً بدنش فشار زیادی را حس کرده است». او تأکید کرد: «فردا باید ببینیم وضعیت او چطور است. اگر شرایط مناسب باشد، در ترکیب خواهد بود.»

اشلوت همچنین احتمال استفاده همزمان از ایساک و هوگو اکیتیکه را رد نکرد و توضیح داد: «ساختار اصلی ما ۴-۳-۳ است اما بارها پیش آمده که بازی را با دو مهاجم نوک به پایان برده‌ایم. اگر هر دوی آن‌ها در بهترین فرم باشند، این گزینه هم روی میز است.»

سرمربی لیورپول در ادامه به فضای ویژه دربی مرسی‌ساید اشاره کرد و ضمن یادآوری همدلی اورتون پس از درگذشت دیوگو ژوتا و برادرش در سانحه رانندگی در تابستان گفت: «رقابت همیشه وجود دارد اما احترام نیز باقی است. کار زیبایی بود که بازیکنان اورتون در آن روزهای سخت به آنفیلد آمدند.» او افزود: «بازیکنان جدید نیازی به آماده‌سازی خاص برای جو این بازی ندارند؛ در کارنامه همه‌شان مسابقات پرتنش و پررقابت وجود دارد.»

در سوی دیگر، دیوید مویس، سرمربی اورتون، که تاکنون تنها شش بار در ۴۴ تقابل با لیورپول پیروز شده است، درباره این دیدار گفت: «همیشه بازی سختی بوده است. لیورپول تیم فوق‌العاده‌ای است اما در برخی مقاطع هم آسیب‌پذیر نشان داده‌اند و ما باید از همان لحظات نهایت استفاده را ببریم. فصل گذشته در آنفیلد با گل آفساید شکست خوردیم و امیدوارم این بار ورق برگردد.»

مویس همچنین نسبت به گل‌های دیرهنگام لیورپول هشدار داد و گفت: «در همه بازی‌های این فصل آن‌ها در دقایق پایانی برنده شدند، حتی برابر اتلتیکو مادرید. تیم‌های بزرگ در نهایت شما را خسته می‌کنند و تغییر تمرکز به آن‌ها کمک می‌کند. یادآور روزهای فرگوسن است که در وقت‌های اضافه نتیجه می‌گرفت. لیورپول هم همین ویژگی را دارد.»

سرمربی اورتون با وجود این، تأکید کرد که تیمش برای رقابت آماده است: «دربی همیشه خاص است. چه به‌عنوان بازیکن و چه مربی، همه می‌دانند که اهمیت این مسابقه برای هواداران چقدر است. این بازی زودهنگام فرصتی خواهد بود تا ببینیم در برابر یکی از بهترین تیم‌های جهان کجا ایستاده‌ایم.»

از نظر ترکیب، لیورپول با خبر خوب بازگشت کرتیس جونز روبه‌رو شده و تمام بازیکنان خود را در اختیار دارد. ترکیب احتمالی این تیم شامل آلسیون، فریمپونگ، کوناته، فن‌دایک و رابرتسون در خط دفاع، گراونبرخ و مک‌آلیستر در میانه میدان و صلاح، ویرتز، خاکپو و اکیتیکه در خط حمله خواهد بود.

در سوی دیگر، اورتون همچنان منتظر بازگشت جَرَد برانتویت و ویتالی میکولنکو است که به دلیل مصدومیت آماده بازی از ابتدا نیستند. ترکیب احتمالی این تیم شامل پیکفورد، اوبراین، تارکوفسکی، کین و گارنر در خط دفاعی، گیه و ایروگبونام در میانه میدان و اندیایه، دیوزبری‌هال، جک گریلیش و بتو در خط حمله خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۵ به وقت تهران در آنفیلد برگزار می‌شود؛ جایی که هواداران دو تیم امیدوارند یک دربی کلاسیک و ماندگار دیگر رقم بخورد.

