پیروزی دشوار رئال مادرید در شب تساوی پرگل تورین

به گزارش ایلنا، در اولین شب از هفته نخست مرحله گروهی فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا، در مهم‌ترین دیدارها رئال مادرید پیروز شد و یوونتوس از شکست فرار کرد.

رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو مقابل مارسی با نتیجه ۲-۱ پیروز شد.

در این بازی تیموتی وئا در دقیقه ۲۲ برای فرانسوی‌ها گلزنی کرد که این گل را کیلیان امباپه در دقیقه ۲۹ از روی نقطه پنالتی پاسخ داد. نیمه دوم رئالی‌ها در دقیقه ۷۲ هم با اخراج دنی کارواخال کاپیتان‌شان ۱۰ نفره شدند، اما کیلیان امباپه در دقیقه ۸۱ باز هم از روی نقطه پنالتی گل زد تا تیم ژابی آلونسو به سختی پیروز شود.

در تورین، یوونتوس مقابل دورتموند به تساوی پرگل ۴-۴ رسید. کنان ییلدیز و دوشان ولاهوویچ در دقایق ۶۴ و ۶۸ برای یووه گلزنی کردند، در حالی که کریم آدیمی در دقیقه ۵۲، فلیکس انمچا در دقیقه ۶۵، یان کوتو در دقیقه ۷۵ و رامی بن‌سبعینی در دقیقه ۸۶ از روی نقطه پنالتی گل‌های دورتموند را زدند و به نظر می‌رسید بانوی‌پیر تسلیم شده، گل‌های دوشان ولاهوویچ در دقیقه ۴+۹۰ و لوید کلی در دقیقه ۶+۹۰ باعث شد تا یوونتوس با حداقل یک امتیاز زمین را ترک کند.

تاتنهام در خانه موفق شد یک بر صفر ویارئال را شکست دهد.

انتهای پیام/