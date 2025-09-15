هالند: این برد دربی، یک حس خاص بود

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، مهاجم نروژی منچسترسیتی، در دربی منچستر درخشید و با دبل خود نقش کلیدی در پیروزی تیمش ایفا کرد. او نه تنها دو بار دروازه منچستریونایتد را باز کرد، بلکه به عنوان بهترین بازیکن میدان نیز انتخاب شد.

هالند پس از بازی در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره حس ویژه این برد گفت: از حس و حال هواداران هم می‌شد فهمید که ما به این برد نیاز داشتیم. ما به عنوان سیتیزن‌ها همیشه می‌خواهیم دربی را ببریم، اما امروز آن حس دوچندان بود. خیلی خوشحالم و سبک شدم که توانستیم همه با هم دست به دست هم بدهیم و این کار را انجام دهیم. باید همین‌طور ادامه بدهیم. امروز فوق‌العاده خوشحالیم.

ستاره نروژی همچنین به درخشش فیل فودن، زننده گل نخست سیتی، اشاره کرد و گفت: این همان فیلی است که نیاز داریم. سیتی مدت‌ها منتظر چنین نمایشی از او بود و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا کمکش کنیم به همان سطحی برگردد که دو فصل قبل از او دیده بودیم.

