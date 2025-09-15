پپ گواردیولا: این برد هدیه ما به لبخند هواداران بود

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا پس از پیروزی قاطع ۳–۰ منچسترسیتی در دربی برابر منچستریونایتد، در نشست خبری صحبت‌هایی احساسی و پرانرژی داشت و مشخص بود از این برد باارزش به شدت خوشحال است. سرمربی اسپانیایی به لبخند دوباره روی چهره هواداران، درخشش فیل فودن، دبل ارلینگ هالند، اولین حضور جان‌لوییجی دوناروما و ادای احترام به ریکی هتن مرحوم اشاره کرد.

گواردیولا در مورد حال و هوای پس از سوت پایان بازی گفت: وقتی شادی را در صورت هواداران دیدم، فهمیدم چه امتیاز بزرگی گرفته‌ایم. این شغل نیست، این عشق ماست. همین که می‌توانیم چند روزی لذت به هواداران بدهیم، همه سختی‌ها آسان می‌شود و به آنها معنی می‌دهد.

سرمربی سیتی درباره گل اول تیمش و نقش فودن افزود: این همان فیلی است که به او نیاز داشتیم. او بازیکنی حساس است و وقتی لبخند و شوق بازی در چهره‌اش دیده می‌شود، کیفیتش هم نمایان می‌شود.

گواردیولا همچنین ارلینگ هالند را ستود: ارلینگ بازیکنی فوق‌العاده است. ریتم و شوری که امسال نشان می‌دهد باورنکردنی است و حتی از فصل سه‌گانه هم بهتر است. او ثابت کرد چرا بهترین مهاجم لیگ برتر است.

در مورد جان‌لوییجی دوناروما، که اولین بازی‌اش در انگلیس را تجربه کرد، گواردیولا گفت: هیچ تردیدی نداشتم. او تجربه‌ای شگفت‌انگیز دارد، چه در ایتالیا، جام جهانی و فرانسه. لبخند همیشگی‌اش نشان می‌دهد هرگز مضطرب نیست و واکنش فوق‌العاده‌اش مقابل والی امبومو دلیل آوردن او بود.

پپ در پایان به فضای احساسی قبل از بازی اشاره کرد و درباره درگذشت ریکی هتن گفت: خبر غم‌انگیزی بود اما واکنش استادیوم خارق‌العاده بود. هواداران یونایتد با احترام بی‌نظیر خود نشان دادند که ریکی هتن هرگز فراموش نخواهد شد. امیدوارم خانواده‌اش در این روز سخت اندکی آرامش یافته باشند.

