خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان همکاری پس از تنها چند ماه

فرناندو سانتوس از هدایت تیم ملی آذربایجان برکنار شد

فرناندو سانتوس از هدایت تیم ملی آذربایجان برکنار شد
کد خبر : 1683544
لینک کوتاه کپی شد.

فدراسیون فوتبال آذربایجان تصمیم به قطع همکاری با سرمربی پرتغالی خود گرفت.

به گزارش ایلنا، فرناندو سانتوس، مربی سرشناس پرتغالی که با سابقه قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ هدایت تیم ملی آذربایجان را برعهده گرفته بود، از سمت خود برکنار شد. این خبر را جهانگیر فراج‌الله‌یف، دبیرکل فدراسیون فوتبال آذربایجان (AFFA)، در یک نشست خبری پیش از بازی این تیم مقابل اوکراین اعلام کرد.

سانتوس که قراردادش با آذربایجان تا سال ۲۰۲۷ اعتبار داشت، پس از نتایج ناامیدکننده و عملکردی که نتوانست انتظارات فدراسیون را برآورده کند، از سمت خود کنار گذاشته شد. هنوز جزئیاتی از شرایط فسخ قرارداد یا جانشین احتمالی او اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد فدراسیون به‌دنبال ایجاد شوک در آستانه ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ است.

سانتوس که در گذشته هدایت تیم‌های ملی پرتغال و لهستان را نیز برعهده داشته، در دوران حضور کوتاهش روی نیمکت آذربایجان نتوانست نتایج درخشانی کسب کند. دیدار بعدی این تیم مقابل اوکراین می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، حال آنکه آن‌ها بدون سرمربی اصلی وارد میدان خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی