پایان همکاری پس از تنها چند ماه
فرناندو سانتوس از هدایت تیم ملی آذربایجان برکنار شد
فدراسیون فوتبال آذربایجان تصمیم به قطع همکاری با سرمربی پرتغالی خود گرفت.
به گزارش ایلنا، فرناندو سانتوس، مربی سرشناس پرتغالی که با سابقه قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ هدایت تیم ملی آذربایجان را برعهده گرفته بود، از سمت خود برکنار شد. این خبر را جهانگیر فراجاللهیف، دبیرکل فدراسیون فوتبال آذربایجان (AFFA)، در یک نشست خبری پیش از بازی این تیم مقابل اوکراین اعلام کرد.
سانتوس که قراردادش با آذربایجان تا سال ۲۰۲۷ اعتبار داشت، پس از نتایج ناامیدکننده و عملکردی که نتوانست انتظارات فدراسیون را برآورده کند، از سمت خود کنار گذاشته شد. هنوز جزئیاتی از شرایط فسخ قرارداد یا جانشین احتمالی او اعلام نشده، اما به نظر میرسد فدراسیون بهدنبال ایجاد شوک در آستانه ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ است.
سانتوس که در گذشته هدایت تیمهای ملی پرتغال و لهستان را نیز برعهده داشته، در دوران حضور کوتاهش روی نیمکت آذربایجان نتوانست نتایج درخشانی کسب کند. دیدار بعدی این تیم مقابل اوکراین میتواند سرنوشتساز باشد، حال آنکه آنها بدون سرمربی اصلی وارد میدان خواهند شد.