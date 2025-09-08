به گزارش ایلنا، ابراهیما کوناته، مدافع تیم ملی فرانسه و باشگاه لیورپول، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی TF1 فاش کرد که کاپیتان تیم ملی، کیلیان امباپه، با او تماس‌های مکرری دارد تا زمینه انتقالش به رئال مادرید را فراهم کند. کوناته در پاسخ به سوالی درباره احتمال پیوستنش به جمع کهکشانی‌ها با لحنی طنزآمیز گفت:"امباپه من را برای پیوستن به رئال مادرید تحت فشار می‌گذارد؟ او هر دو ساعت یک‌بار با من تماس می‌گیرد! (با خنده)."

این شوخی در شرایطی مطرح شده که آینده کوناته در آنفیلد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این مدافع ۲۵ ساله وارد سال پایانی قراردادش با لیورپول شده و مذاکرات برای تمدید هنوز به نتیجه نرسیده است. در همین حال، گزارش‌هایی منتشر شده که باشگاه رئال مادرید علاقه‌مند به جذب اوست.

باشگاه لیورپول از آغاز سال جاری میلادی تلاش کرده تا کوناته را برای تمدید قرارداد متقاعد کند، اما نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه توافق اولیه‌ای میان او و رئال صورت گرفته باشد. از سوی دیگر، لیورپول در تابستان یارل کوانسا را با مبلغ ۳۴ میلیون پوند به بایرلورکوزن واگذار کرد و در مقابل، جووانی لئونی ۱۸ ساله را با قراردادی ۳۵ میلیون‌یورویی از پارما به خدمت گرفت. تلاش برای جذب مارک گِهی از کریستال پالاس نیز در واپسین ساعات نقل‌وانتقالات نافرجام ماند.

کوناته و امباپه این روزها همراه با تیم ملی فرانسه در اردو هستند و قرار است روز سه‌شنبه برابر ایسلند در دومین دیدار انتخابی جام جهانی به میدان بروند. پس از آن، هر دو به باشگاه‌های خود بازمی‌گردند و شاید تماس‌های امباپه با کوناته ادامه داشته باشد.

