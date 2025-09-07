27 بازیکن به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند

به گزارش ایلنا، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال بانوان پس از صعود به جام ملت‌های آسیا 2026 – استرالیا از روز جمعه 21 شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان 27 بازیکن را به اردو فرا خواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

کوثرکمالی ، مرضیه نیکخواه ، زهرا قنبری ، شقایق روزبهان ، محدثه ذلفی ، فاطمه شبان ، فاطمه ایمانی (البرز)

فاطمه امینه برازجانی ، ملیکا متولی ، رها یزدانی ، عاطفه رمضانی زاده ، فاطمه پسندیده ، سارا دیدار، نگین زندی ، مریم دینی، روژین تمریان ، افسانه چترنور ، مینا نافعی ، زهرا علیزاده ، زهرا سربالی ، گلنوش خسروی ، سرشین کمانگر (کرمان)

آتنا توفیق ، ثنا صادقی ، زهرا احمدزاده (تهران)

هلاله عبدالهی (کردستان)

زهره کودایی (گیلان)

بازیکنان تا روز سه شنبه 25 شهریورماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی در مرکز ملی فوتبال پیگیری می کنند.

انتهای پیام/