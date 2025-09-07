واکنش گتوزو به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش ایلنا، جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا، در کنفرانس خبری پس از دیدار مقابل استونی، درباره تقابل با تیم رژیم صهیونیستی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۳۰ گفت: «ما تنها بدشانس بودیم که در یک گروه با آن‌ها قرار گرفتیم. کار خاصی از دست ما برنمی‌آید. آنچه می‌بینیم دردناک است، فقط می‌توانم همین را بگویم.»

گتوزو در ادامه ضمن اشاره به اوضاع انسانی در غزه تصریح کرد: «دیدن رنج غیرنظامیان و کودکان واقعاً دلخراش است. تصاویر و اخبار منتشرشده واقعاً آزاردهنده‌اند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایتالیا در نخستین بازی تحت هدایت گتوزو موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر استونی را شکست دهد.

