خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش گتوزو به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

واکنش گتوزو به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه
کد خبر : 1682932
لینک کوتاه کپی شد.

جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی ایتالیا، از وضعیت غزه ابراز نگرانی کرد و هم‌گروهی با رژیم صهیونیستی را بدشانسی توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا، در کنفرانس خبری پس از دیدار مقابل استونی، درباره تقابل با تیم رژیم صهیونیستی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۳۰ گفت: «ما تنها بدشانس بودیم که در یک گروه با آن‌ها قرار گرفتیم. کار خاصی از دست ما برنمی‌آید. آنچه می‌بینیم دردناک است، فقط می‌توانم همین را بگویم.»

گتوزو در ادامه ضمن اشاره به اوضاع انسانی در غزه تصریح کرد: «دیدن رنج غیرنظامیان و کودکان واقعاً دلخراش است. تصاویر و اخبار منتشرشده واقعاً آزاردهنده‌اند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایتالیا در نخستین بازی تحت هدایت گتوزو موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر استونی را شکست دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی